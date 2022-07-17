أهلي جدة يعلن تجديد عقد مدربه

أعلن نادي أهلي جدة، الأحد، تجديد عقد مدرب أوروجواي روبرت سيبولدي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشف نادي الأهلي جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الإدارة برئاسة ماجد النفيعي أنهت إجراءات تعيين مدرب الفريق روبرت سيبوليدي بعقد جديد لموسم إضافي. .

البرنامج التحضيري لفريق كرة القدم الأول استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023/2022 م ⚽️🗓 pic.twitter.com/vkgCSLKE45

– النادي الأهلي السعودي (ALAHLI_FC) 17 يوليو 2022

جددت إدارة النادي الأهلي جدة، برئاسة ماجد النفيعي، ثقتها بمدير الفريق روبرت سيبوليدي، رغم هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى السعودية تحت قيادته.

هبط أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودي، في مفاجأة مدوية، بعد تعادله مع الشباب في اليوم الأخير.

وأنهى فريق الأهلي جدة الأول لكرة القدم المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.