أهلي جدة يعلن تعاقده مع حارس مرمى لشبونة

أعلن نادي أهلي جدة بقيادة ماجد النفيع، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع البرازيلي رينان ريبيرو حارس مرمى فريق سبورتنج لشبونة الأول لكرة القدم.

وكشف النادي الأهلي جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن توقيعه للحارس البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا، بعقد يمتد حتى صيف 2023 مجانًا.

رحل رينان ريبيرو عن ناديه السابق سبورتنج لشبونة في يونيو الماضي مع انتهاء عقده رسميًا.

لم يلعب حارس المرمى البرازيلي مباراة رسمية مع ناديه السابق سبورتنج لشبونة منذ عام 2022.

يشار إلى أن فريق الأهلي جدة الأول لكرة القدم سيلعب في الدوري الأصفر للموسم الجديد، بعد هبوطه الموسم الماضي.