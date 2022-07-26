أهلي جدة يعلن تعاقده مع محمد العبدلي

أعلن النادي الأهلي جدة تعاقده مع اللاعب التونسي الدولي محمد العبدلي، لدعم الفريق الكروي الأول للنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت إدارة النادي الأهلي جدة، عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها أنهت العقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي.

واستضاف أهلي جدة المهاجم التونسي البالغ من العمر 23 عاما من نادي الاتحاد الرياضي بالمنستير.

لعب يوسف العبدلي 32 مباراة مع الفريق الأول لنادي الاتحاد الرياضي المنستير، وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.

هبط أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودي، بعد أن احتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري المحترفين الموسم الماضي.