أهلي جدة يفاوض المدرب الجديد بعد الهبوط إلى دوري يلو

دخلت إدارة النادي الأهلي جدة، برئاسة ماجد النفيعي، في مفاوضات مع المدرب الجديد لتدريب الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، خلال الموسم الجديد بالدوري الأصفر.

وأوضحت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الأهلي تفاوضت مع مدرب عربي، لقيادة الفريق الكروي الأول للنادي، خلال الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى السعودي.

هبط الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي إلى الدرجة الأولى السعودي، بعد تعادله مع الشباب، في اليوم الأخير من دوري المحترفين السعودي.

جمع فريق الأهلي جدة الأول لكرة القدم 32 نقطة، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الدوري السعودي للمحترفين، لينزل رسميًا إلى الدوري الأصفر.