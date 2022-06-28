أهلي جدة يفسخ عقد لاعبه بالتراضي بعد الهبوط

أنهت إدارة النادي الأهلي جدة تعاقدها مع اللاعب المقدوني إزجان أليوسكي، أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية مؤكدة، اليوم الثلاثاء.

هبط الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي جدة رسمياً إلى الدرجة الأولى السعودي، أمس الاثنين، 27 يونيو / حزيران.

يأتي ذلك بعد أن سجل فريق الأهلي جدة الأول لكرة القدم 32 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

اختتم الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل السلبي مع نظيره الشاب، يوم الاثنين، ما أدى إلى هبوطه.