أهلي جدة يوافق على إعارة نجمه إلى فنربخشة التركي

اتفقت إدارة النادي الأهلي جدة على إعارة نجم كرة القدم من فريق النادي الأول إلى الدوري التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة عكاظ أن إدارة النادي الأهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي وافقت على انتقال جاني اليوسكي لنادي فنربخشة التركي بعقد مدته عام على سبيل الإعارة.

أعلن النادي الأهلي جدة، اليوم الاثنين، تعاقده مع الأرجنتيني ليساندرو الزوجراي، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ضمت إدارة النادي الأهلي جدة 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن، حيث وقعوا على رينان ريبيرو ويوسف العبدلي وليساندرو الزوجراي وإبراهيم الزبيدي.

كما جدد عقود هيثم عسيري وزياد الجهني ومحمد المجاهد وعبد الباسط هندي.