أهلي جدة يوافق على انتقال غريب إلى النصر

وافقت إدارة النادي الأهلي جدة، برئاسة ماجد النفيعي، على نقل عبد الرحمن غريب، أول لاعب كرة قدم بالنادي، إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عبد الرحمن غريب يقود إلى النصر

أكدت الإعلامية عناد الرشيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نادي الأهلي جدة وافق على نقل لاعب فريقه الأول لكرة القدم بالنادي عبد الرحمن غريب إلى نادي النصر. . ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن عبد الرحمن سينضم إلى صفوف الأهلي جدة على سبيل الإعارة لموسم واحد، مشيرا إلى أن النصر غادر لمناقشة الأحوال الشخصية مع اللاعب.

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي النصر الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي برصيد 61 نقطة.