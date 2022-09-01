أهلًا مدراس 2022 .. تفاصيل مبادرة مصرية ضد الغلاء قبل العام الدراسي

افتتحت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التموين معرض مدارس أهلاً 2022 لتوفِيْر المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة

تزايد معدلات البحث عَنّْ أماكن معرض “مدارس أهلاً 2022” على محركات البحث العالمية فِيْ مصر، بعد أن افتتحه رئيس مجلس الوزراء رسميًا أمس بمدينة نصر (شرق القاهرة).

معرض مدارس اهلا 2022 يقدم اسعار مخفضة للمستلزمات المدرسية بنسبة خصم تصل الى 50٪ والزي المدرسي للطلاب

فِيْ التقرير التالي نقدم لكَمْ تفاصيل معرض مدارس اهلا 2022 وصالات العرض بالقاهرة والمحافظات.

صالات عرض مدارس أهلاً 2022 على العَنّْوان

ستقام مدارس أهلا 2022 بالقاهرة بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر

يقام معرض مدارس اهلا 2022 بمحافظة الجيزة على شارع فِيْصل العام

يقام معرض مدارس اهلا 2022 بمحافظة القليوبية بشبرا الخيمة

يقام معرض مدارس اهلا 2022 بمحافظة الدقهلية على شارع قناة السويس بالمنصورة

معرض مدارس اهلا 2022 المقام بمحافظة اسوان منطقة ارض المعارض التى تقع بوسط مدينة اسوان

يقام معرض مدارس اهلا 2022 بمحافظة الفِيْوم منطقة الحواتم بجوار نادي الشباب المسلم بجوار قصر الثقافة.

يقام معرض مدارس اهلا 2022 بمحافظة المنيا على شارع كورنيش البحر مركز العدوة

أهلا بكَمْ فِيْ معرض مدارس 2022 بشمال سيناء ميدان الفالح العريش.

أسعار السلع فِيْ معرض أهلاً للمدارس 2022

وتتراوح الخصومات على الزي المدرسي من 20٪ إلَّى 50٪ حسب الخامات المتوفرة، بينما تتراوح التخفِيْضات على الزي المدرسي من 175 جنيهًا إلَّى 195 جنيهًا.

يقدم معرض مدارس أهلاً كتيبات ودفاتر وأقلام بخصومات تصل إلَّى 30٪.

عدد المحلات المشاركة فِيْ مدارس اهلا 2022

من جهته، قال المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معرض مدارس أهلاً 2022 يهدف إلَّى تخفِيْف العبء على الأسر المصرية، موضحاً أن معرض مدارس أهلاً يضم أكثر من 800 معرض رئيسي و 119 معرضاً فرعياً و 33. بالإضافة إلَّى 500 مكتبة مشاركة فِيْ المعرض. مدارس ترحيب، وتم تحديد 20 قافلة متحركة من المعرض للوصول إلَّى القرى، وتسهِيْل وصول المواطنين إلَّى المستلزمات المدرسية بخصومات وأسعار مناسبة.

وأضاف أن المنتجات المعروضة داخل مدارس أهلاً 2022 هِيْ 80٪ مصنعة محلياً، وجميع القرطاسية متوفرة فِيْ المعرض من خلال 40 شركة كبرى، كَمْا يقدم المعرض بعض مستلزمات الكَمْبيوتر من خلال 10 شركات داخل المعرض بأسعار مناسبة للجمهُور.