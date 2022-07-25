أهم أنواع بطاقات الرَاجحّيْ مميزات البطاقة الذهبية والبلاتينية وبطاقة إنسان

الأكثر أهمية أنواع بطاقات الرَاجحّيْ ومزايا بطاقة الرَاجحّيْ الذهبية والبلاتينية وبطاقة إنسان. يتميز مصرف الرَاجحّيْ بأنه أحد أكبر وأهم البنوك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. لا تتوقف فروعها داخل المملكة فقط، بل تمتد خارج حدود المملكة العربية السَعُودِيْة. لدى الرَاجحّيْ أيضًا العديد من العملاء داخل وخارج المملكة العربية السَعُودِيْة، نظرًا للخدمات العديدة التي يقدمها البنك لعملائه. يقدم الرَاجحّيْ الكثير من المساعدات المادية لعملائه، حيث يقدم لهم مختلف أشكال القروض وأنواع التمويل. كَمْا يقدم الرَاجحّيْ العديد من البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة التي تقدم مجموعة من الخدمات للعملاء. توفر هذه البطاقات أيضًا العديد من المزايا للعملاء وتجعل حياتهم أكثر راحة. لذلك، سنعرض اليوم فِيْ هذا المقال مزايا أهم هذه البطاقات، مثل البطاقة الذهبية والبلاتينية، وكذلك البطاقة البشرية. يمكنك أيضًا الحصول على معلومات حول كيفِيْة تفعيل بطاقة الرَاجحّيْ للصراف الآلي الجديدة وكيفِيْة استخدام البطاقة الذكية مع الشريحة.

أهم أنواع بطاقات الرَاجحّيْ

حيث يقدم مصرف الرَاجحّيْ يوجد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الخدمات المختلفة والعديد من المساعدات. ومن أهم هذه الخدمات توفِيْر بطاقات الائتمان المختلفة والتسويق بأشكالها المتعددة. تتميز هذه البطاقات أيضًا باختلاف أنواعها واستخداماتها، والتي تتكيف مع احتياجات جميع العملاء. تتنوع هذه البطاقات فهناك بطاقة المرابحة سيغنتشر وبطاقة المرابحة اللانهائية وكذلك بطاقة الفرسان وهناك أيضا بطاقة التسوق. هناك أيضًا أنواع أخرى كثيرة من البطاقات، وكلها تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. نقدم لكَمْ اليوم مزايا بطاقة الرَاجحّيْ البلاتينية، والطاقة الذهبية، بالإضافة إلى بطاقة إنسان.

مزايا بطاقة الرَاجحّيْ الذهبية

هناك العديد من أنواع البطاقات التي يقدمها مصرف الرَاجحّيْ لعملائه داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، وأهمها بطاقة الرَاجحّيْ الذهبية. توفر هذه البطاقة العديد من المزايا التي يمكن أن نقدمها على النحو التالي

متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

كَمْا تجعل البطاقة عملاءك يستمتعون بالعديد من العروض والخصومات

كَمْا يسمح للعميل بإيداع مبلغ يصل إلى 200 ألف ريال سعودي

الحد الأقصى لمبلغ الشراء عبر المنافذ 100 ألف ريال سعودي.

مدة السداد تصل إلى 45 يومًا.

أيضًا، يمكن لجميع أفراد العائلة الحصول على بطاقات متعددة من خلال حساب مصرفِيْ واحد.

أهم أنواع بطاقات الرَاجحّيْ ومزايا بطاقة الرَاجحّيْ البلاتينية

تقدم بطاقة الرَاجحّيْ البلاتينية للمستفِيْد مجموعة من المزايا الخاصة. يمكننا تقديم أهم هذه المزايا على النحو التالي

متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

يمكن استخدامه لكل من عمليات الشراء والسحب النقدي.

كَمْا أنه يقدم العديد من الخصومات عند استخدامه

يوفر للعميل الأمان الكامل، بالإضافة إلى سهُولة التفاوض والشراء عبر الإنترنت.

كَمْا أنها لا تتطلب أي رسوم.

يمكنك من خلالها دفع رسوم المشتريات. كَمْا يمكنك الحصول على معلومات حول أنواع بطاقات الرَاجحّيْ للتميز وكيفِيْة الحصول عليها وأهم المستندات المطلوبة للحصول عليها.

مميزات بطاقة انسان الرَاجحّيْ

هناك أيضًا عدد من المزايا التي تتمتع بها بطاقة إنسان من مصرف الرَاجحّيْ. يمكننا تقديم أهم هذه المزايا على النحو التالي

متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

لا تحتاج إلى دفع أي رسوم إضافِيْة

كَمْا أنه يتميز بأنه يتم استخراجه على الفور فِيْ غضون نصف ساعة.

كَمْا تقدم البطاقة للعملاء العديد من الخصومات والعروض فِيْ العديد من المطاعم والأسواق.

كيفِيْة إلغاء بطاقة الرَاجحّيْ الرقمية

كَمْا يسهل مصرف الرَاجحّيْ على العملاء تنفِيْذ أو إلغاء الخدمات التي يريدونها دون مغادرة المنزل. حيث يمكن للعميل إلغاء البطاقة الرقمية عند الحاجة وذلك على النحو التالي