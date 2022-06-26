أهم الأسباب المرتبطة بتسوس الأسنان، و تأثير ذلك على حياتك الاجتماعية.

تسوس الأسنان وهو من أكثر الأمراض شيوعًا التي تصيب الفم والأسنان، ويعتبر من أكثر الأمراض شيوعًا بين جميع الأشخاص بغض النظر عن فئتهم العمرية.

يحدث تسوس الأسنان نتيجة لما يلي

يبقى الطعام على أسناننا ولا نقوم بتنظيفه، خاصة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

تحول البكتيريا التي تعيش داخل الفم جزيئات الطعام المتبقية بين تجاويف الأسنان إلى أحماض.

تتفاعل هذه البكتيريا مع الأحماض وبقايا الطعام، وينتج عن تفاعلها مادة لزجة تسمى البلاك.

تلتصق اللويحة بالأسنان ويظهر تأثيرها الأكبر على الأضراس الخلفية.

تعمل هذه الأحماض على إذابة الطبقات الخارجية للأسنان، أي طبقة المينا، وهي الطبقة الصلبة والحامية للأسنان.

يؤدي هذا إلى ظهور ثقوب تشبه الثقب الأسود في السن، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تجميل الأسنان من خلال زراعة الأسنان.

تأثير تسوس الأسنان على حياتك

نحن جميعًا نسعى جاهدين للظهور بأفضل صورة أمام الجميع، سواء مهنيًا أو اجتماعيًا، وأصبح الجمال اليوم دليلاً على الصحة والنظافة، ولم يعد يقتصر على متابعة الموضة بقوة.

اليوم تعتبر صحة الأسنان وجمالها من أهم علامات الجمال وما يلفت انتباه الآخرين إلينا. إن وجود أسنان صحية وابتسامة جميلة ونفَس منعش يعزز ثقتك بنفسك ويزيد من شهيتك مدى الحياة. .

وفقا لدراسة، فإن صحة أسنانك هي المفتاح الذي يفتح بينك وبين الآخرين، والعديد من الطرق والعلاقات المهنية والاجتماعية الناجحة والمتميزة.