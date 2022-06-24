أهم الاطعمة المساعد في علاج حموضة المعدة بفاعلية

هل تشعر بعدم الراحة في صدرك أو حلقك غالبًا ما يكون هذا بسبب الحموضة، ولعلاج ذلك بشكل طبيعي، عليك تناول الأطعمة التي تعمل على التخلص من حمض المعدة.

نتيجة تناول كمية كبيرة من الطعام أو تناول وجبات غنية بالدهون، تفرز المعدة نسبة عالية من إفرازات الجهاز الهضمي لهضم تلك الوجبة الثقيلة، مما يسبب حموضة المعدة المزعجة. يعد هذا من أبرز الأعراض التي تعاني منها الكثير من الفتيات والنساء، وعلى الرغم من أنه لا يؤدي إلى أمراض خطيرة، إلا أن زيادة أحماض المعدة – التي تساعد على هضم الطعام – في المريء تزعج الشخص وتسبب له الألم. .

فيما يلي أهم الأطعمة التي تساعد في علاج حموضة المعدة بشكل فعال

الشوفان

يوصي العديد من الخبراء بتناول الشوفان لأن الشوفان يمكن أن يمتص الحموضة بسهولة

زنجبيل

عند تناوله باعتدال، فهو يساعد على علاج الحموضة، وقد استخدم مع مرور الوقت كمضاد للالتهابات وكعلاج للمشاكل التي تعيق الجهاز الهضمي، ويوصى باستخدام الزنجبيل الطازج في تحضير الأطعمة مع بشرته، أو نقطعها إلى مكعبات أو شرائح، أو نضيفها إلى العصائر.

صبار

لعلاج العديد من الأمراض التي تصيب الجسم ومنها علاج الحموضة التي تصيب المعدة ويمكن استخدامه على شكل أوراق طازجة أو حتى في صورة سائلة.تناول ربع كوب من الصبار مرتين في اليوم في الصباح ومساء يزيل مشكلة ارتجاع المريء.

الطاقة الخضراء

C’est l’un des meilleurs aliments qui traitent l’acidité de l’estomac, mais vous ne devez pas y ajouter certains types de légumes, tels que les tomates, les oignons, le fromage, la mayonnaise et tous les additifs contenant des دهن.

الموزة

يعتبر من الأطعمة الهامة للتخفيف من الحموضة، وهو مفيد جداً لمرضى الارتجاع الحمضي، لكن لا يجب استخدامه من قبل الذين لا يستفيدون منه، حيث أظهرت بعض الدراسات أن 10٪ من حالات الارتجاع قد تدهورت. من أكل الموز.

سمك

يساعد في علاج الحموضة، لذلك يجب تضمينه في النظام الغذائي للشخص، والأفضل تناوله مشويًا أو مطهوًا على البخار، وتجنب تناوله مقليًا.

خضروات

معالج في علاج الحموضة التي تصيب المعدة مثل القرنبيط والبروكلي والهليون والفاصوليا الخضراء والبازلاء.