أهم التحديثات في سيارة تويوتا كورولا GR 2023 الجديدة نسخة الاداء العالي

تتلقى طرازات تويوتا كورولا 2023 سيدان وهاتشباك تغييرات خارجية طفيفة ، بينما تلقى التصميم الداخلي تحسينات كبيرة. كورولا GR 2023 هي سيارة هاتشباك جديدة ستنضم إلى تشكيلة تويوتا في عام 2023 وتتنافس مع السيارات الرياضية الشهيرة مثل هوندا سيفيك سي وهيونداي فيلوستر. من ناحية أخرى ، لا تحتاج سيارة تويوتا كورولا كروس الجديدة إلى أي تحديثات أو ترقيات إضافية ، لكننا سنحصل على طراز هجين جديد كليًا في عام 2023.

أهم تحديث لتويوتا كورولا 2023

نجد أن أهم تحديث لتويوتا كورولا 2023 هو التخلي عن المحرك القديم سعة 1.8 لتر بقوة 139 حصاناً المتوفر في موديلات L و LE و XLE سيدان ، تاركاً 169 حصانا فقط في 2.0 لتر رباعي الأسطوانات و SE نماذج XSE و Apex ظلت دون تغيير.

تمت إضافة درجتين جديدتين ، SE و XLE ، إلى مجموعة Corolla Hybrid ، بينما تم إسقاط الدرجة L الأساسية من الطراز السابق.

سيحتوي كلا الطرازين على نفس النظام الهجين الذي يعمل بالغاز والكهرباء مثل Corolla Hybrid ذات الدفع بالعجلات الأمامية ، ولكن هذه المرة سيتم إضافة محرك كهربائي ثانٍ لتشغيل العجلات الخلفية. النظام لا يعمل نظام الدفع الرباعي الاختياري إلا في حالات الجر المنخفض والسرعة المنخفضة.

يتوفر الدفع الرباعي كخيار في طرازي SE و LE لأول مرة في Corolla Hybrid.

تتميز طرازي XSE و XLE الآن بمجموعة عدادات رقمية مُعاد تصميمها مقاس 7.0 بوصات ؛ تحصل الطرز المتبقية على مجموعة قياس 4.2 بوصة محدثة.

تحصل كورولا 2023 على نظام معلومات ترفيهي جديد كليًا من تويوتا ، وهو نفس النظام الذي ظهر لأول مرة في بيك أب 2022 تندرا ويكتسب شعبية بسرعة عبر تشكيلة تويوتا. يتميز النظام الجديد بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصات مع معالج أسرع ورسومات أكثر وضوحًا ، بالإضافة إلى تقنيات Android Auto و Apple CarPlay بشكل قياسي مع تحديثات عبر الهواء.

تتوفر الأوامر الصوتية عندما تقول “Hey Toyota” ، ويتوفر نظام JBL الصوتي المتميز المكون من تسعة مكبرات صوت في طرز SE و XSE و XLE.

يضيف طراز هاتشباك ، المتوفر فقط في SE و XSE ، شبك أمامي جديد من الكروم ومصد خلفي من الكروم.

قدمت تويوتا أيضًا ألوانًا جديدة على كورولا ، حيث أضافت ألوان Underground و Midnight Black Metallic ، و Black Sand Pearl سيدان. تمت إضافة ألوان Inferno و Blue Crush Metallic إلى طراز هاتشباك.

قدمت تويوتا أيضًا ألوانًا جديدة على كورولا ، حيث أضافت ألوان Underground و Midnight Black Metallic ، و Black Sand Pearl سيدان. تمت إضافة ألوان Inferno و Blue Crush Metallic إلى طراز هاتشباك. تتميز موديلات SE و XSE و XLE بمصابيح LED الأمامية المعاد تصميمها. تحصل القاعدة LE على مصد خلفي جديد ، بينما تحصل SE و XSE على عجلات سوداء مقاس 18 بوصة ومشتت خلفي رياضي.

تويوتا كورولا GR 2023 هاتشباك الجديدة