أهم اللوحات المعروضة في مزاد أبشر

عرضت منصة أبشر، اليوم الأربعاء، أبرز اللوحات المعروضة في مزاد اللوحات الإلكترونية الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور عبر المنصة.

تنوعت اللوحات المعروضة بين الدراجات النارية، والبرونز الخاص، والنقل الفضي الخاص.

عرضت أبرز اللوحات

تضمنت اللوحات البارزة المعروضة لوحة فضية خاصة (PHR 7) ولوحة دراجة نارية فضية (Ph 777) ولوحة فضية خاصة (A و K19) ولوحة فضية خاصة (K و D 44) وفضية خاصة ( SHL 600) وصفيحة فضية خاصة (SHR 48).

سمحت المنصة بالمشاركة في المزاد من خلال الرابط هنا

كيف تدخل خدمة المزاد

تتضمن آلية الدخول إلى خدمة المزاد الإلكتروني للوحات الترخيص ما يلي

بالدخول إلى منصة أبشر، بالنقر على أيقونة خدماتي، اختر حركة المرور، اختر خدمة مزاد لوحات الترخيص الإلكترونية، اختر نوع لوحات ترخيص المركبات.