أهم تعديلات نظام التقاعد والتأمينات في المملكة

من أهم التعديلات التي أدخلت على نظام التقاعد والتأمين في المملكة العربية السعودية ، تزايد البحث عن أهم التعديلات على نظامي التقاعد في المملكة. ويطلعني موقعنا الإلكتروني على كافة تفاصيل التعديلات على التقاعد في المملكة ، وما هي الآثار الإيجابية الناتجة عن هذه التعديلات في كل من تزايد التقاعد والتأمينات.

اهم التعديلات على نظام المعاشات والتأمينات

تم إجراء تعديلات على المادة 23 من قانون التقاعد والمادة 41 من قانون التأمين ، وهذه التعديلات جاءت على النحو التالي: جاءت التعديلات التأمينية من باب التوسع في التغطية التأمينية ، حيث يهدف ذلك إلى الحصول على بعض الفئات الإضافية للمعاشات التقاعدية ، ويكون ذلك بوقف صرف التعويض واحدًا ، حيث يشمل ذلك جميع المشتركين الذين لم يبلغوا سن الستين وانتهت مدة خدمتهم ، والذين ليس لديهم فترة استحقاق معاش ، فتكون التسوية على النحو التالي:

إذا قضى الموظف أكثر من 10 سنوات ، فإنه يحصل على معاش تقاعدي ، وذلك عند بلوغه الستين.

ولكن عندما تكون سنوات الخدمة بين خمس وعشر سنوات ، يحق له الاختيار بين الحصول على معاش لفترة اسمية أو الحصول على تعويض عن دفعة الوحدة.

الموظف الذي خدمه لمدة خمس سنوات عندما بلغ الستين من عمره يدفع فقط تعويض دفعة الوحدة.

وهناك تعديلات أخرى ذكرها مجلس الوزراء وهي كالآتي:

في نهاية فترة خدمة أي ناقل ولم يتم الوصول إلى المدة المحددة ، يدفع مكافأة قدرها 14٪ من راتبه السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.

إذا انتهت مدة الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل التأديبي ، تُدفع مكافأة قدرها 10٪ من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة.

تعرف على الآثار الإيجابية للتعديلات