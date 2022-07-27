أهم شُروطْ التقديم فِيْ وَظْائِفْ أرامكو السَعُودِيْة 1444 وأهم المميزات

أعلنت أرامكو السَعُودِيْة عن شُروطْ التقديم على وَظْائِفْ أرامكو وبرنامج تدريبي للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة سينتهِيْ فِيْ عام 2022. ويستهدف البرنامج التدريبي الطلاب من أعلى مستوى، وبعد ذلك يتم قبول المتدربين فِيْ الوَظْائِفْ التي تناسبهم. الأفضل. مدة التدريب فِيْ أكاديمية أرامكو السَعُودِيْة للتدريب سنتان. تتم خطة التدريب عبر رَابِطْ أرامكو السَعُودِيْة، على أن يبدأ العرض يوم الاثنين 19 ذو الحجة 1443 هـ وينتهِيْ يوم الاثنين 26 ذو الحجة 1443.

شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ فِيْ أرامكو السَعُودِيْة

أهم الشُروطْ التي يجب أن تستوفِيْها للتسجيل فِيْ البرنامج التدريبي فِيْ أرامكو السَعُودِيْة هِيْ

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على الجنسية السَعُودِيْة.

يجب أن يكون المتقدمون أيضًا خريج مدرسة ثانوية فِيْ العلوم الطبيعية أو علوم الطب الشرعي أو مدرسة ثانوية تجارية أو صناعية.

يجب أن يكون لدى المتقدمين متوسط ​​درجة فِيْ المدرسة الثانوية لا يقل عن 75٪ أو أعلى.

يجب على المتقدمين أيضًا اجتياز اختبار القدرات بمتوسط ​​درجات لا يقل عن 72٪ أو أعلى.

يجب أن يكون المتقدمون أقل من 24 عامًا.

أن تكون سنة التخرج من الثانوية بين 1444 هـ و 1443 هـ.

يجب على المتقدمين أيضًا إرفاق سجلات مخالفات مرورية عن العامين الماضيين، ويجب أن تكون صادرة عن الإدارة العامة للمواصلات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أهم المزايا التي سيحصل عليها المتقدم عند الدراسة كَمْتدرب

من أهم المزايا التي سيحصل عليها المتقدم عند الدراسة كَمْتدرب