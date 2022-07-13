أهم علامات فساد اللحوم وطرق الحفاظ عليها

أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن توجيهات بشأن التعامل الآمن مع اللحوم، للحفاظ على سلامتها من التلوث والفساد.

علامات اللحوم الفاسدة

وأوضحت الهيئة أن أهم علامات تلف اللحوم هي تغير الرائحة بسبب تكون بعض الغازات بسبب وجود البكتيريا، وتغير اللون من الأحمر الوردي إلى الأحمر الداكن أو الرمادي أو الأصفر كذلك. كتغيير في الملمس، حيث يصبح اللحم الصحي طريًا وسلسًا، بينما يصبح لزجًا عندما يفسد.

حفظ اللحوم

وبين انه حفاظا على سلامة اللحم لا بد من الحرص على غسل يديك بالماء الدافئ والصابون قبل وبعد تقطيع اللحم وتنظيف الاسطح المستخدمة في تحضير اللحم موضحا ان السطوح، يجب عدم استخدام أطباق وأدوات تقطيع اللحوم النيئة لقطع الأطعمة الجاهزة للأكل مثل السلطات والفواكه.

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