أهم عوامل حماية الأطفال من الغرق

وأشارت وزارة الصحة إلى أن أعلى معدلات الغرق تحدث عند الأطفال، مشيرة إلى أنه ثالث سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن فئة الأطفال من 1 4 سنوات هي الأكثر عرضة للغرق في العالم، يليها الأطفال من 5 9 سنوات.

وأشار إلى أن أهم عوامل منع الغرق عند الأطفال هي

تركيب حواجز لتغطية الآبار.

علم الأطفال السباحة.

تعرف على كيفية تقديم الإسعافات الأولية لشخص يغرق.

إنقاذ الأطفال من الغرق

و قبل؛ أوضحت وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأطفال في حالة الغرق في حمامات السباحة.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، أشار إلى عدة خطوات لإنقاذ الطفل الغارق لحين وصول سيارة الإسعاف ؛ كالآتي

انقل الشخص الغارق إلى سطح مستوٍ ثم اتصل به وتجاهله للتأكد من استجابته. تأكد من التنفس من خلال مراقبة صعود وهبوط الصدر. اطلب من أحد الأشخاص الاتصال برقم 997. إذا كان الشخص الغارق يتنفس، فضعه في وضع التعافي. يجب توخي الحذر لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا. إذا كان الشخص المختنق لا يتنفس، ارفع رأسه بوضع يد واحدة على جبهته ويد واحدة تحت ذقنه، ثم ارفعه برفق لفتح مجرى الهواء. تحسس موقع الفخذ أو الحلق العلوي للتأكد من وجود نبض لمدة لا تزيد عن 10 ثوانٍ.

المعجب

عند وجود نبض، يجب إعطاء التنفس الاصطناعي مع التأكد من إغلاق فتحة الأنف، والنفخ في فم الشخص المختنق لمدة 3-5 ثوان مع ملاحظة ارتفاع وضعية الصدر بعد كل نفس، نفث وانتظار. لكي تسقط

الإنعاش القلبي

عندما لا يكون هناك نبض أو تنفس، يجب أن تبدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق وضع كعب اليد في منتصف صدر الشخص الغارق، في الجزء السفلي من عظمة القص، مع الحرص على أن تكون ذراع المنقذ مستقيمة وذراعه أو ذراعها. الكتف أمام صدر الشخص الغارق .. المريض، والضغط على صدره المستقيم. تواصل عملية الإنعاش القلبي الرئوي وهي 30 ضغطة على الصدر وإجراء التنفس الصناعي والنفخ مرتين ويكون الضغط على عمق 5 سم. معدل الانضغاط هو 100 120 ضغطة / دقيقة، استمرار وتجاهل أي مشتتات خارجية، وفحص النبض كل دقيقتين ويستمر حتى يستيقظ المريض أو تصل سيارة الإسعاف.