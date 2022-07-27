أوائل الثانوية الأزهرية 2022 ترتيب طلبة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهُورية

تشهد محركات بحث جوجل حاليا زيادة ملحوظة فِيْ معدل البحث فِيْ ثانوية الأزهر الأولى 2022. مدرسة الأزهر الثانوية الصف الثالث، وفِيْ هذا المقال نقدم لكَمْ من خلال موقع ثقافني موقع بداية الأزهر. . – ثانوية أزهار 2022 تحت الطلب.

ثانوية الأزهر العليا 2022

أشاد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمستوى الطلاب الأوائل على مستوى الجمهُورية وجهُودهم طوال هذا العام الدراسي، معربا عن رغبته فِيْ أن يتفوقوا فِيْ المستقبل فِيْ كافة المجالات داخل وخارج الدولة. بلد. خارج مصر، ويطلب منهم الاستمرار بهذا التميز والاجتهاد، ودائما فازوا بالمراكز الأولى لخدمة وطنهم ودينهم، وقد جاءوا إلى المركز. الأول قسم العلوم الإسلامية الطالب حسن فتحي إبراهِيْم عبد الرحيم دي الفِيْوم بمعهد سنورس. حصل الطالب على إجمالي 620 وبنسبة 98.41٪.

ترتيب طلاب ثانوية الأزهر على مستوى الجمهُورية

أما القسم الأدبي فكان فِيْ المركز الأول الطالبة الكفِيْفة ريم عيسى عبد القادر البدوي من المنطقة الغربية والطالبة بمعهد سمنود وحصلا على إجمالي 617 وبنسبة 97.94٪ بينما تتصدر القسم العلمي. فِيْ الثانوية العامة 2022 الأول هُو الطالب علاء أحمد أمين محمد حسنين الذي يدرس بمعهد فؤاد خميس النموذجي بإجمالي 649 وبنسبة 99.85٪ الأول يعيد الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين يدرس فِيْ معهد طور سيناء النموذجي بإجمالي 649 وبنسبة 99.85٪.

وحصلت الطالبة أميرة أسامة سعيد عبد المنجي على المركز الأول فِيْ القسم الأدبي، وهِيْ تدرس بمعهد الإمام عبد الحَلْيم محمود، وحصلت الطالبة على إجمالي 622 علامة وبنسبة 98.73٪. أخبار جديدة تتعلق بالنتيجة وتسجيل الدخول إلى موقع الأزهر بشكل مستمر للحصول على النتيجة بمجرد إعلانها وقبل أن يشهد موقع الأزهر ضغوطًا كبيرة من الطلاب للحصول على النتيجة .. نتيجتك.