“أوبك” الأنشطة الاقتصادية الإماراتية تواصل نموها القوي خلال 2022

أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” استمرار الأنشطة الاقتصادية لدولة الإمارات فِيْ نموها القوي خلال الأشهر الماضية من عام 2022.

أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فِيْ تقريرها الصادر اليوم الخميس عَنّْ تطورات توقعاتها الاقتصادية لشهر أغسطس، إلَّى مجموعة من العوامل التي دعمت الأنشطة الاقتصادية فِيْ الإمارات، ومنها التعافِيْ الاقتصادي من تداعيات جائحة “كوفِيْد 19″، وأسعار النفط المسجلة خلال الفترة الماضية. بالإضافة إلَّى استضافة إكسبو 2022 دبي.

وأشار التقرير إلَّى أن مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات فِيْ الإمارات ارتفع من 54.8 فِيْ يونيو إلَّى 55.4 فِيْ يوليو.

وأشار التقرير إلَّى أنه على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم، إلا أنها لم تؤثر على مستويات النمو التي سجلها الاقتصاد الإماراتي، مدعومة بارتفاع مستويات الثقة فِيْ الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وكانت “أوبك” توقعت، خلال تقاريرها فِيْ الأشهر الماضية، أن الاقتصاد الإماراتي سيستمر فِيْ النمو والتعافِيْ، مدعوماً بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية التي دعمت مؤشرات التعافِيْ الاقتصادي بعد جائحة “كوفِيْد -19”.

فِيْ سياق متصل، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، تقرير الاستقرار المالي لعام 2022.

واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني فِيْ ظل انتشار جائحة كوفِيْد -19 ولحماية استقرار النظام المالي فِيْ الدولة.

يسلط التقرير الضوء على استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشامل الموجهة مع بدء الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات، واستكَمْال المرحلة الأولى من الخطة نهاية عام 2022، وانتهاء المرحلة الثانية فِيْ نهاية يونيو من العام الجاري، مع إبقاء البنك المركزي فِيْ المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من عام 2022.