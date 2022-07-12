“أوبك” تتوقع تباطؤ الطلب على النفط فِيْ 2023.. فماذا عما تبقى من 2022

تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً من هذا العام، حيث سيتلقى الاستهلاك دعماً من تحسين السيطرة على جائحة كوفِيْد -19 واستمرار التعافِيْ. النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت أوبك فِيْ تقريرها الشهري إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا فِيْ 2023. وتركت توقعاتها لنمو الطلب هذا العام دون تغيير عَنّْد 3.36 مليون برميل يوميا.

زاد استخدام النفط بعد انخفاضه بسبب الوباء فِيْ عام 2022، ومن المتوقع أن يتجاوز مستويات عام 2022 هذا العام مع وصول الأسعار إلَّى مستويات عالية قياسية. لكن ارتفاع أسعار الخام وتفشي فِيْروس كورونا فِيْ الصين قلقا توقعات النمو لعام 2022.

وذكر تقرير أوبك، “توقعات بنمو اقتصادي قوي فِيْ عام 2023 فِيْ ظل تحسن التطورات الجيوسياسية، إلَّى جانب التحسن المتوقع فِيْ احتواء كوفِيْد -19 فِيْ الصين، والذي من المتوقع أن يزيد استهلاك النفط”.

قالت أوبك إن توقعاتها لعام 2023 تفترض أنه لن يكون هناك تصعيد فِيْ حرب أوكرانيا وأن مخاطر مثل ارتفاع التضخم لن يكون لها تأثير قوي على النمو الاقتصادي العالمي.

تعمل المنظمة وحلفاؤها، بما فِيْ ذلك روسيا، أو الكتلة المعروفة باسم أوبك +، على زيادة الإنتاج بعد تخفِيْضات قياسية فِيْ عام 2022 بسبب الوباء.

فِيْ الأشهر الماضية، خفضت أوبك + الزيادات المستهدفة فِيْ الإنتاج بسبب قلة الاستثمار من قبل بعض أعضاء أوبك فِيْ الحقول النفطية وخسائر الإنتاج الروسية.

وكشف التقرير عَنّْ انحراف إنتاج أوبك عَنّْ التوقعات فِيْ يونيو حزيران وارتفع بمقدار 234 ألف برميل يوميا إلَّى 28.72 مليون برميل يوميا.