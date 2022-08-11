أوبك تخفض توقعات للطلب على النفط.. رؤية معاكسة لـ”الطاقة الدولية”

خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فِيْ عام 2022 للمرة الثالثة منذ أبريل، مع الحفاظ على توقعاتها لنمو الطلب فِيْ عام 2023.

وعزت أوبك تراجع الطلب على النفط خلال عام 2022 إلَّى التأثير الاقتصادي للحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم والجهُود المستمرة لاحتواء جائحة فِيْروس كورونا.

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فِيْ تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، أو 3.2٪، فِيْ عام 2022، بانخفاض 260 ألف برميل يوميا عَنّْ التوقعات السابقة.

وفِيْ التقرير السابق لشهر تموز (يوليو) 2022 توقعت “أوبك” أن يصل نمو الطلب على النفط خلال العام الحالي إلَّى 3.36 مليون برميل يوميا، وأن يصل إجمالي الطلب إلَّى 100.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2022.

وبخصوص عام 2023، حافظت “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عَنّْد مستوى 2.7 مليون برميل يوميا، ليصل إلَّى متوسط ​​102.7 مليون برميل يوميا.

وبحسب رويترز أظهر التقرير أن إنتاج أوبك ارتفع فِيْ يوليو تموز بمقدار 162 ألف برميل يوميا إلَّى 28.84 مليون برميل يوميا.

انتعش الطلب على النفط ومن المتوقع أن يتجاوز مستويات 2022 هذا العام، حتى مع ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع تعافِيْ الاستهلاك بعد وباء كورونا.

توقعات وكالة الطاقة الدولية

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن ارتفاع درجات الحرارة فِيْ الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززا استخدام النفط لتوليد الطاقة، مما عزز الطلب لكنه يخفِيْ نقاط ضعف فِيْ الاقتصادات التي تصارع مخاوف الركود.

ووصفت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها الزيادة بأنها نقطة تحول فِيْ سوق الطاقة التي هزتها اضطرابات الإمدادات الناجمة عَنّْ العقوبات المفروضة على النفط الروسي والتضخم المرتفع منذ عقود والذي بدأ بالفعل فِيْ الحد من استخدام الوقود.

وقالت وكالة الطاقة الدولية فِيْ تقريرها الشهري عَنّْ النفط، الذي رفعت فِيْه توقعاتها للطلب فِيْ عام 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميًا، “ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلَّى مستويات قياسية جديدة، مما حفز الانتقال من الغاز إلَّى النفط فِيْ بعض البلدان. ”

وحذرت الوكالة من أن “هذه المكاسب الاستثنائية التي تتركز بشكل كبير فِيْ الشرق الأوسط وأوروبا تخفِيْ ضعفاً نسبياً فِيْ قطاعات أخرى”.

وأشارت إلَّى تراجع استخدام الوقود للنقل البري فِيْ الدول المتقدمة وتباطؤ النمو بنهاية العام “تماشيا مع مزيد من الظروف الاقتصادية السلبية التي تشير إلَّى انكَمْاش كبير فِيْ النصف الثاني من العام”.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تعافِيْ الحركة الجوية سيكون أحد النقاط المضيئة القليلة للطلب فِيْ المستقبل.

من المفترض أن معظم نمو الطلب فِيْ عام 2022 قد حدث فِيْ وقت سابق من العام، مع تباطؤ النمو من 5.1 مليون برميل يوميًا فِيْ بداية العام إلَّى أقل من 100000 برميل يوميًا فِيْ الربع الرابع.

فِيْ غضون ذلك، تجاوزت إمدادات النفط العالمية فِيْ يوليو مستوياتها المرتفعة قبل الوباء، مدعومة بإنتاج أعلى من المتوقع لروسيا، التي انخفضت صادراتها بمقدار 115 ألف برميل يوميًا فِيْ يوليو إلَّى 7.4 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 600 ألف برميل. يوميًا فقط منذ بداية العام.

بعد العمليات العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا فِيْ 24 فبراير، توقعت وكالة الطاقة فِيْ البداية خسارة ثلاثة ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي.

تراجعت عائدات تصدير النفط الروسي بمقدار 2 مليار دولار فِيْ يوليو إلَّى 19 مليار دولار، ويرجع ذلك فِيْ المقام الأول إلَّى انخفاض الأسعار. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلَّى أن الصين تجاوزت أوروبا للمرة الأولى كوجهة رئيسية للخام الروسي.

أسعار النفط اليوم

استقرت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط الخام هذا العام، حيث دفع ارتفاع أسعار الغاز بعض المستهلكين إلَّى التحول إلَّى النفط.

بحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.1٪، إلَّى 97.33 دولارًا للبرميل، فِيْ حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات، أو 0.1٪، إلَّى 91.84 دولارًا للبرميل.