أوبك+ تقر زيادة طفِيْفة فِيْ الإنتاج.. وأسعار النفط ترتفع

وافق وزراء أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة باسم أوبك +، على زيادة طفِيْفة فِيْ الإنتاج تعادل نحو 0.1 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

قال مصدر لرويترز إن أوبك + اتفقت على رفع أهداف إنتاج النفط لشهر سبتمبر أيلول إلَّى 100 ألف برميل يوميا.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفِيْف اليوم لتعويض خسائرها السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.8 بالمئة إلَّى 101.32 دولار للبرميل الساعة 1150 بتوقيت جرينتش وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا أو 1 بالمئة إلَّى 95.36 دولار للبرميل.

طلبت الولايات المتحدة من أوبك زيادة الإنتاج، لكن الطاقة الفائضة محدودة وقد تحجم السعودية عَنّْ زيادة الإنتاج على حساب روسيا الشريكة فِيْ أوبك +، التي تضررت من العقوبات بسبب الصراع فِيْ أوكرانيا.

وقال ثلاثة مندوبين من أوبك + لرويترز قبل الاجتماع إن المنظمة خفضت توقعاتها لفائض فِيْ سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلَّى 800 ألف برميل يوميا.

فِيْ غضون ذلك، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهِيْ فِيْ 29 يوليو. وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 350 ألف برميل.

من المقرر إصدار البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فِيْ الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.