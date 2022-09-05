“أوبك+” توافق على خفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا فِيْ أكتوبر

ويدرس تحالف “أوبك +” الدعوة لعقد اجتماع وزاري فِيْ أي وقت لبحث تطورات السوق.

وبحسب رويترز، قال تحالف “أوبك +”، اليوم الاثنين، إن رئيسه سيناقش الدعوة لعقد اجتماع وزاري لأوبك وحلفائها فِيْ أي وقت لبحث التطورات فِيْ السوق إذا لزم الأمر.

وأكد مصدر لرويترز أن أوبك + اتفقت على خفض أهداف إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا فِيْ أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وأضاف أن أوبك + ستعقد اجتماعها المقبل فِيْ الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

فِيْ وقت سابق اليوم، قالت ستة مصادر فِيْ أوبك + فِيْ تصريحات لرويترز، إن المنظمة من المرجح أن تبقي حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر فِيْ اجتماع يوم الاثنين، لكن بعض المصادر لم تستبعد خفض طفِيْف للإنتاج لدعم الأسعار. يسقط. بسبب مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

يأتي اجتماع أوبك + اليوم على خلفِيْة معقدة، بما فِيْ ذلك احتمال زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلَّى السوق إذا نجحت إيران فِيْ إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

من ناحية أخرى، قالت روسيا إنها ستوقف الإمدادات عَنّْ الدول التي تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار إمدادات الطاقة الروسية فِيْ خضم الصراع العسكري فِيْ أوكرانيا.

واصلت روسيا أيضًا خفض شحنات الغاز إلَّى أوروبا، مما قد يؤدي على الأرجح إلَّى مزيد من الزيادات فِيْ الأسعار.

انخفض خام برنت إلَّى حوالي 95 دولارًا للبرميل من 120 دولارًا فِيْ يونيو، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي وركود فِيْ الغرب.

من المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميًا إلَّى الإمدادات العالمية، أي ما يعادل 1٪ من الطلب العالمي، إذا تم تخفِيْف العقوبات، على الرغم من أن احتمالات التوصل إلَّى اتفاق نووي بدت أكثر ضبابية يوم الجمعة.

ولمحت السعودية، أكبر منتج فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الشهر الماضي إلَّى احتمال خفض الإنتاج لمواجهة ما تعتبره تراجعا كبيرا فِيْ أسعار النفط.

“أوبك + قلقة بشأن التقلبات طويلة الأجل فِيْ الأسعار بسبب ضعف الثقة فِيْ الاقتصاد الكلي، وضعف السيولة، وتجدد الإغلاق الصيني (لمكافحة COVID-19)، فضلاً عَنّْ عدم اليقين بشأن صفقة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران والجهُود المبذولة لفرض سقف على أسعار النفط الروسي.

ومع ذلك، هناك علامات من السوق الفعلية على أن العرض لا يزال محدودًا وأن العديد من دول أوبك تنتج أقل من الهدف، بينما تهدد العقوبات الغربية الجديدة الصادرات الروسية.

وقال كريج إيرلام، المحلل فِيْ Oanda Financial Services “ربما يكون الخيار الأكثر منطقية هُو الانتظار هذا الشهر وإعادة النظر فِيْ المستقبل عَنّْدما يكون هناك مزيد من الوضوح”.