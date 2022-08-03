أوبك+ توصي بزيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا

وقالت رويترز إن اللجنة الوزارية لتحالف أوبك + أوصت بزيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا ابتداء من سبتمبر أيلول المقبل لتلبية الطلب المتزايد بعد أن أربكت الحرب الروسية الأوكرانية الأسواق العالمية.

خطة أوبك +

وزادت أوبك الإنتاج، تماشيا مع أهدافها، بنحو 430 ألف برميل يوميا و 650 ألف برميل شهريا في الأشهر الأخيرة، رافضة التحول إلى زيادات أسرع في الإنتاج.

تضمنت خطة أوبك + العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية في سبتمبر 2022، لكن خلال يونيو قرر التحالف تأجيل هذه الزيادات إلى أغسطس وسط ارتفاع الطلب.

ارتفاع أسعار النفط

وحومت أسعار النفط حول مستوى 100 دولار للبرميل في الأيام الأخيرة، بعد أن وصلت إلى مستويات تاريخية بلغت 147 دولارا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ؛ بسبب القلق من نقص الإمدادات.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5٪ لتبلغ عند التسوية 100.54 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6٪ ليستقر عند 94.42 دولار للبرميل.

استعادة المخدرات

وفي وقت سابق قال هيثم الغيص الامين العام لمنظمة “اوبك” ان “انتعاش الطلب مستمر لكنه قد يكون بوتيرة أبطأ مما كان عليه في بداية العام الحالي والعام الماضي”. وأضاف أن التحديات في المعروض من النفط الصخري في الولايات المتحدة أثرت على ميزان العرض والطلب.

في يونيو، كان إنتاج أعضاء أوبك + 3 ملايين برميل يوميًا أقل من حصصهم، حيث حدت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار في آخرين من قدرتهم على نزع فتيل أزمة الطاقة العالمية.