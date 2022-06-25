أوراق الجنكة لتقوية الذاكرة

أوراق الجنكة لتحسين الذاكرة – الجنكة بيلوبا الجنكة عبارة عن شجرة، عند شرائها في شكل مكمل، يتم استخلاصها من أوراق الشجرة، ووجدوا آثارًا لهذه الشجرة في الحفريات القديمة من 270 مليون سنة، وقد وجدت هذه الشجرة منذ زمن بعيد وينمو في الصين واليابان وكوريا.

فوائد الجنكة حسب البحث

تحسين الذاكرة.

تحسين الدورة الدموية.

تحسين التهاب الشعب الهوائية.

مضادات الميكروبات.

يقلل من القلق.

يزيد الرغبة الجنسية.

تقليل طنين الأذن.

تحسين الرؤية.

العامل الرئيسي للجنكة هو قدرتها على زيادة أكسيد النيتريك. أكسيد النيتريك مثالي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي. تساعد الخضار أيضًا على زيادة أكسيد النيتريك.

أوراق الجنكة لتحسين الذاكرة