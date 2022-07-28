“أورانيا” تنجو من أزمة الكهرباء بالطاقة الشمسية.. ملحمة فِيْ جنوب أفريقيا

على بعد 600 كيلومتر من جوهانسبرغ، يشرع سكان أورانيا فِيْ ملحمة تاريخية، متحديين أزمة الطاقة فِيْ جنوب إفريقيا.

فِيْ الوقت الذي تعاني فِيْه جنوب إفريقيا من أزمة طاقة وانقطاع فِيْ التيار الكهربائي، فإن أورانيا، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2500 نسمة من البيض، لها وجه مختلف.

لم تقف المدينة مكتوفة الأيدي، وقرروا أن ينيروا حياتهم بعيدًا عَنّْ الظلام الذي يضرب بعض المناطق فِيْ جنوب إفريقيا.

كانت المدينة الواقعة فِيْ صحراء كارو فِيْ وسط البلاد مسلحة بالطاقة الشمسية لتوفِيْر الكهرباء.

تسعى “يورانيا” إلَّى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء فِيْ بلد يرى فِيْه أن معيشة الشعب آخذة فِيْ التدهُور، بحسب وكالة فرانس برس.

أطلق هؤلاء السكان، المنحدرون من هُولندا وفرنسا، مشروعًا طموحًا للطاقة الشمسية سيسمح لهم بالإنتاج بما يتجاوز احتياجاتهم.

تمتد الألواح الكهروضوئية على مساحة هكتار من المدينة، تشرق الشمس أكثر من 12 ساعة يوميًا على مدار العام، فِيْ المدينة التي تم إنشاؤها فِيْ نهاية مرحلة الفصل العَنّْصري فِيْ جنوب إفريقيا.

فِيْ يونيو من العام الماضي، بدأ العمل فِيْ المشروع الذي تبلغ تكلفته 600 ألف دولار.

فِيْ الوقت الحالي، يمكن للمنشأة أن تنتج 841 كيلوواط / ساعة، وهُو ما يكفِيْ بالكاد لتشغيل المدينة والمزارع المحيطة بها.

يقول فرانسوا جوبير، مصمم المشروع، “فكرة الاكتفاء الذاتي هِيْ التي دفعتنا إلَّى القيام بذلك”، لأن “إسكوم فشلت فشلاً ذريعاً”.

تم شراء 8000 هكتار من الأراضي على ضفاف نهر أورانج حيث تأسست أورانيا فِيْ عام 1991، بعد إلغاء قوانين الفصل العَنّْصري، من قبل صهر هندريك فِيْرفرد، رئيس الوزراء السابق الذي اعتبر مهندس الفصل العَنّْصري، مثل وكذلك بعض العائلات من أصل أوروبي.

تتمثل المرحلة التالية من إنتاج الطاقة الشمسية فِيْ أورانيا فِيْ تركيب بطاريات تخزين فِيْ غضون بضع سنوات، مما سيسمح للمدينة أخيرًا بتحرير نفسها تمامًا من الشبكة الوطنية.