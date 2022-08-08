أوروبا الشرقية أكبر المتضررين من أزمة محتملة فِيْ منطقة اليورو

يبدو أن العملات الرئيسية فِيْ أوروبا الشرقية، التي تعاني بالفعل من عواقب الحرب فِيْ أوكرانيا، على وشك تلقي ضربة أخرى من منطقة اليورو التي تلوح فِيْ الأفق.

تشير توقعات السوق إلَّى انخفاض الفورنت المجري والزلوتي البولندي والكورونا التشيكية، أكثر من أي عملة أخرى فِيْ البلدان النامية باستثناء الروبل الروسي والليرة التركية، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

فِيْ رأي مجموعة Goldman Sachs و Fidelity International و InTouch Capital Markets، ستعاني أوروبا الشرقية أكثر من الأسواق الناشئة الأخرى إذا ضعف اليورو.

يُنظر إلَّى العملات الثلاث على أنها معرضة بشكل خاص لتقلبات الطلب من منطقة العملة الموحدة المكونة من 19 دولة، والتي تشتري حوالي 60 ٪ من صادرات كل من البلدان الثلاثة. منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ فبراير، تم تداول هذه العملات بشكل متزايد استجابة لتحركات اليورو.

وبينما حذر صندوق النقد الدولي فِيْ تموز (يوليو) من أن الاقتصاد العالمي على أعتاب ركود، تبدو التوقعات بالنسبة لمنطقة اليورو رهِيْبة بشكل خاص. يهدد التضخم المحطم للأرقام القياسية والآفاق المتزايدة بقطع إمدادات الطاقة الروسية بالتسبب فِيْ ركود فِيْ نادي العملة الموحدة.

قال محللون استراتيجيون فِيْ بنك جولدمان ساكس إنه من المرجح أن تشهد عملات أوروبا الشرقية أكبر انخفاض فِيْ الأسواق الناشئة إذا انخفض اليورو إلَّى ما دون مستوى الدولار لفترة طويلة، نظرًا لانكشافه على طلب كتلة اليورو واضطراب الغاز.

فِيْ أواخر يوليو، خفض البنك المركزي الأمريكي هدفه لمدة ثلاثة أشهر لليورو إلَّى 0.99 دولار من 1.05 دولار.