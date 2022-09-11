أوروبا تترقب الثلاثاء.. ماذا سيقترح القادة لخفض أسعار الكهرباء

ويتطلع الأوروبيون إلَّى الثلاثاء المقبل، الذي تم تحديده مَوعِدًا لتقديم مقترحات نهائية لخفض أسعار الكهرباء والغاز فِيْ القارة العجوز.

فشل اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي فِيْ التوصل إلَّى اتفاق نهائي بشأن إعفاء الأفراد والشركات فِيْ الكتلة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وبالتالي أسعار الكهرباء.

ونتج عَنّْ الاجتماع تحديد يوم الثلاثاء المقبل مَوعِدا لتقديم المقترحات النهائية بشأن زيادة أسعار الطاقة التي تثقل كاهل دول التكتل، فِيْ وقت تتباين فِيْه المواقف بشأن المقترحات الأولية.

وكانت المقترحات الأولية كَمْا يلي

الإعلان عَنّْ سقف لسعر الغاز الروسي المستورد إلَّى الاتحاد الأوروبي، فِيْ محاولة لخفض أسعار الطاقة القادمة من روسيا، وبالتالي خفض تكلفة الكهرباء للأسر والشركات قبل حلول فصل الشتاء.

لكن روسيا كانت واضحة فِيْ هذا الصدد، حيث أعلنت عبر الرئيس فلاديمير بوتين، أنها ستقطع الإمدادات بشكل كامل عَنّْ أوروبا كلها، إذا تم اتخاذ أي قرار لتحديد أسعار الغاز الطبيعي الروسي.

سارعت المفوضية الأوروبية، الجمعة، إلَّى “صب الماء البارد” على هذا الاقتراح، حيث يبدو أن القارة العجوز لن تكون قادرة على إدارة ملف الغاز بعيدًا عَنّْ إمدادات الغاز الروسي.

تحديد سقف لأسعار الغاز من جميع الموردين هُو أحد الخيارات التي تفرض على أي مورد للغاز الطبيعي فِيْ الاتحاد الأوروبي، حدًا أقصى لأسعار الغاز يمنع تجاوزه، وهُو اقتراح قد يلقى معارضة الغاز الآخر. الموردين مثل الولايات المتحدة وقطر والجزائر.

فرض “مساهمة تضامنية” على منتجي الكهرباء غير الغازية لتكون إلزامية لمنتجي الكهرباء الأوروبيين من خلال الطاقة المتجددة أو الفحم أو الطاقة النووية.

الهدف هُو أنهم يحققون حاليًا أرباحًا كبيرة من إنتاج مبيعات الكهرباء الرخيصة، سواء من الطاقة المتجددة والفحم والطاقة النووية.

فِيْ أوروبا، يتم تسعير الكهرباء على أساس أعلى تكلفة إنتاج لها، ويعتبر الغاز حاليًا هُو الأغلى من بين مصادر توليد الطاقة الأخرى، وبالتالي يتم تسعير الكهرباء بأعلى سعر إنتاج.

تكاليف مرهقة

فِيْ الأسبوع الماضي، قدرت مجموعة الطاقة النرويجية Equinor أن شركات الطاقة الأوروبية تحتاج إلَّى ما لا يقل عَنّْ 1.5 تريليون يورو (1.5 تريليون دولار) لتغطية تكلفة تعرضها لارتفاع أسعار الغاز، وهذا لا يشمل الشركات فِيْ بريطانيا.

تقدم العديد من الدول الأوروبية مليارات اليورو لدعم موردي الطاقة الذين يعانون من مدفوعات الضمان الإضافِيْة فِيْ تداولاتهم، لكن Equinor تقدر أن هذا الدعم يمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الفاتورة.

غالبًا ما تبيع المرافق الطاقة مقدمًا لتأمين سعر معين، ولكن يجب أن تحافظ على وديعة “الحد الأدنى للهامش” فِيْ حالة التخلف عَنّْ السداد قبل أن تقوم بتزويد الطاقة.

تصاعدت الأسعار مع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم بشكل رئيسي عَنّْ قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عَنّْ أوروبا، مما ترك الشركات تكافح للعثور على سيولة.

قفزت أسعار الغاز، التي ارتفعت إلَّى خمسة أضعاف مستواها قبل عام، فِيْ أعقاب يوم 24 فبراير فِيْ أوكرانيا، بعد أن أغلقت موسكو خط أنابيب الغاز الرئيسي نورد ستريم 1 إلَّى أجل غير مسمى.

طلب الاتحاد الأوروبي فِيْ يوليو / تموز من الدول الأعضاء الـ 27 خفض الطلب على الغاز طواعية بنسبة 15 فِيْ المائة هذا الشتاء، مع إمكانية إجراء تخفِيْضات إلزامية إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، كانت الحكومات بطيئة فِيْ الحد من الاستهلاك.