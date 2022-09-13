أوروبا تتوقع انخفاض محصول الذرة الأوكراني 24% هذا العام

قالت وحدة مراقبة المحاصيل بالاتحاد الأوروبي، مارس، يوم الاثنين إن أحدث تقديراتها تشير إلَّى أن محصول الذرة فِيْ أوكرانيا التي مزقتها الحرب من المتوقع أن ينخفض بنسبة 24 فِيْ المائة عَنّْ العام الماضي و 5 فِيْ المائة من متوسط الخمس سنوات إلَّى 32 مليون طن.
فِيْما يتعلق بزهرة عباد الشمس، التي تعد أوكرانيا واحدة من أكبر مصدريها فِيْ العالم، من المتوقع أن ينخفض المحصول بنسبة 15٪ عَنّْ العام الماضي إلَّى 13.9 مليون طن، بانخفاض 2٪ عَنّْ متوسط الخمس سنوات.
وقالت الوحدة فِيْ تقرير “الحرب الروسية ضد أوكرانيا شهدت تراجعا، وبالتالي فإن توقعاتنا لإنتاج كلا المحصولين أقل من متوسط الخمس سنوات”.
وأضافت أن حوالي 4٪ من إنتاج الذرة و 10٪ من عباد الشمس و 7٪ من فول الصويا توجد فِيْ مناطق تشهد حاليًا عمليات عسكرية.
بالنسبة للمحاصيل الشتوية التي انتهى موسم حصادها، تبلغ الحصة 22٪ من إجمالي إنتاج القمح اللين، و 20٪ للشعير و 13٪ لبذور اللفت.