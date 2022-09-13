أوروبا تتوقع انخفاض محصول الذرة الأوكراني 24% هذا العام

قالت وحدة مراقبة المحاصيل بالاتحاد الأوروبي، مارس، يوم الاثنين إن أحدث تقديراتها تشير إلَّى أن محصول الذرة فِيْ أوكرانيا التي مزقتها الحرب من المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 24 فِيْ المائة عَنّْ العام الماضي و 5 فِيْ المائة من متوسط ​​الخمس سنوات إلَّى 32 مليون طن.

فِيْما يتعلق بزهرة عباد الشمس، التي تعد أوكرانيا واحدة من أكبر مصدريها فِيْ العالم، من المتوقع أن ينخفض ​​المحصول بنسبة 15٪ عَنّْ العام الماضي إلَّى 13.9 مليون طن، بانخفاض 2٪ عَنّْ متوسط ​​الخمس سنوات.

وقالت الوحدة فِيْ تقرير “الحرب الروسية ضد أوكرانيا شهدت تراجعا، وبالتالي فإن توقعاتنا لإنتاج كلا المحصولين أقل من متوسط ​​الخمس سنوات”.

وأضافت أن حوالي 4٪ من إنتاج الذرة و 10٪ من عباد الشمس و 7٪ من فول الصويا توجد فِيْ مناطق تشهد حاليًا عمليات عسكرية.

بالنسبة للمحاصيل الشتوية التي انتهى موسم حصادها، تبلغ الحصة 22٪ من إجمالي إنتاج القمح اللين، و 20٪ للشعير و 13٪ لبذور اللفت.