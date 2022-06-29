أوروبا تحظر بيع السيارات ذات المحركات الحرارية بحلول 2035

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات حرارية، بما فِيْ ذلك البنزين والديزل، اعتبارًا من عام 2035.

يهدف هذا المشروع، الذي كشفت عَنّْه المفوضية الأوروبية فِيْ يوليو 2022، إلَّى الوصول إلَّى أهداف المناخ فِيْ أوروبا وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة فِيْ القارة إلَّى الصفر.

القرار، الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع فِيْ لوكسمبورغ، يفرض حظرًا فعليًا فِيْ جميع دول الاتحاد الأوروبي على بيع السيارات الجديدة المجهزة بمحركات البنزين أو الديزل، والانتقال اللاحق إلَّى المحركات الكهربائية.

ولكن بناءً على طلب بعض أعضائه، بما فِيْ ذلك ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة فِيْ الاتحاد الأوروبي على النظر، فِيْ المستقبل، فِيْ إمكانية السماح للمحركات التي تعمل بتقنيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة إذا كان هذا يمكن أن يحقق هدف القضاء تماما على انبعاثات السيارات. البيت الأخضر.

كَمْا مدد الوزراء لمدة خمس سنوات، أي حتى نهاية عام 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أكسيد الكربون الممنوحة للمصنعين “المتخصصين” أو أولئك الذين ينتجون أقل من 10000 سيارة سنويًا. هذا العَنّْصر، الذي يطلق عليه أحيانًا “تعديل فِيْراري”، يستفِيْد بشكل خاص من العلامات التجارية الفاخرة.

يجب الآن التفاوض على هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.