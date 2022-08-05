أوروبا تدخل مرحلة الفطام من غاز روسيا.. موسكو ترد بعَنّْف

وافقت الدول الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي على خفض استخدام الغاز بنسبة 15٪ مع اقتراب فصل الشتاء، باستثناء بعض الدول ومعارضة المجر.

أعلنت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التي تتولاها جمهُورية التشيك، الجمعة 5 أغسطس / آب 2022، أن المفوضية الأوروبية قد تتبنى الخطة رسمياً، ومن المقرر أن يبدأ التنفِيْذ الأسبوع المقبل.

وأضافت أن “النص سينشر فِيْ الجريدة الرسمية مطلع الأسبوع المقبل، وسيدخل حيز التنفِيْذ بعد يوم من نشره”.

اتفاقية خفض الطلب على الغاز

وتوصل الاتحاد الأوروبي قبل أيام إلَّى اتفاق لخفض الطلب على الغاز بنسبة 15٪ فِيْ الفترة من أغسطس إلَّى مارس، استعدادًا لموسم الشتاء.

يعمل المسؤولون على الأحكام القانونية للخطة، والتي من المقرر أن تكون طوعية ما لم توافق الدول الأعضاء على منح المفوضية الأوروبية سلطات الطوارئ.

تهدف خطة جميع الدول الأعضاء لخفض استخدام الغاز إلَّى مكافحة الأسعار المرتفعة وتقليل الضغط على الدول الأعضاء مثل ألمانيا، التي تكافح لإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

سيناريوهات

يستورد الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا فِيْ عام 2022، وهُو ما يعادل 40٪ من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي للغاز، مع زيادة التبعية إلَّى 65٪ فِيْ ألمانيا، وفقًا لبيانات إنرجي مونيتور.

على الرغم من أن الغاز الروسي لا يخضع لعقوبات مثل النفط والذهب، فقد قطعت موسكو بالفعل إمدادات الغاز عَنّْ بولندا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وهُولندا بعد أن رفضت طلب موسكو الدفع بالروبل الروسي.

واعتبرت بروكسل قطع إمدادات الغاز الروسي عَنّْ الدول الأوروبية محاولة لابتزاز الاتحاد الأوروبي للحصول على امتيازات، واستغلال الغاز كسلاح سياسي.

تسعى الدول الأوروبية إلَّى زيادة وارداتها من الغاز المسال وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وتحتاج إلَّى ملء مخزونها بنسبة 90٪ فِيْ الأشهر القليلة المقبلة حتى تتمكن من اجتياز فصل الشتاء.

“التخفِيْض الطوعي” الذي التزمت به الدول الأعضاء سوف يشمل خفض الاستهلاك فِيْ قطاع الكهرباء وتشجيع مصادر الطاقة البديلة، ولن يشمل فِيْ المقام الأول المستهلكين أو القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

تصعيد روسي

قررت روسيا منع المستثمرين من الدول الغربية غير الصديقة من بيع حصصهم فِيْ بعض الشركات الكبرى فِيْ السوق الروسية. جاء ذلك بأمر صادر رسميًا فِيْ مرسوم رئاسي من فلاديمير بوتين، الجمعة.

بمجرد النشر، تم تطبيق القراء على تضمين أسهم تطوير النفط والغاز، ويذكر أن شركة Exxon Mobil المدرجة فِيْ نيويورك أعلنت فِيْ وقت سابق من الأسبوع أنها تنقل حصتها البالغة 30 ٪ إلَّى مكان آخر.

يحظر المرسوم على المستثمرين من الدول غير الصديقة بيع حصصهم فِيْ اتفاقيات مشاركة الإنتاج التي تشمل، بالإضافة إلَّى سخالين -1، مشروع سخالين -2 للغاز الطبيعي المسال (LNG) وحقل نفط متخرج، بالإضافة إلَّى البنوك، من بين أصول أخرى .

لا تزال UniCredit الإيطالية، و Citigroup الأمريكية (NYSE C)، و Raiffeisen تبحث عَنّْ خيارات لمغادرة روسيا، على غرار سوسيتيه جنرال و HSBC الذين نجحوا فِيْ الخروج من روسيا.

يشار إلَّى أن نفط روسيا، الذي أوقفت دول أوروبية استيراده كشكل من أشكال العقاب على حربها فِيْ أوكرانيا، سجل أعلى سعر له منذ بداية الحرب، مع تزايد الطلب من الصين والهند. فِيْ الوقت نفسه، سجلت أسعار نفط برنت وخان تكساس أدنى مستوى لها فِيْ 7 أشهر مع انحسار مخاطر الركود واستئناف المحادثات مع إيران.

ارتفع النفط الخام الآن بنسبة 1.34٪ ليسجل الآن عَنّْد 89.7 دولارًا للبرميل، وكذلك ارتفع نفط برنت بنسبة 1.55٪ ليسجل 95.58 دولارًا للبرميل.

سجلت عملة الروبل 60.58 مقابل الدولار الأمريكي بانخفاض 0.38٪ بسبب قوة الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات التوظيف الإيجابية التي دحضت المخاوف من حدوث ركود.