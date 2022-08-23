أوروبا تستعد لشتاء قاسِ من دون الغاز الروسي

تجهِيْز الجوارب الصوفِيْة وخفض حرارة أجهزة التدفئة .. هكذا ستكون واردات الغاز الروسي أقل من مستوياتها المعتادة، فِيْ إحدى عواقب حرب أوكرانيا التي كان لها أكبر الأثر على حياتهم اليومية.

سيتعين على شعوب القارة أن تتعلم من تجربة أقرانهم فِيْ لاتفِيْا، الذين اعتادوا، منذ يوليو، على العيش بدون الغاز الروسي، بعد أن توقفت موسكو عَنّْ ضخ المواد الحيوية للجمهُورية السوفِيْتية السابقة على بحر البلطيق.

وقال يونوس راتينكس، الذي يعيش فِيْ مدينة ريزكني بالقرب من الحدود مع روسيا، “ارتفعت أسعار الطاقة لدرجة أنه يتعين علينا قطع المياه الساخنة من خلال الأنابيب البلدية وتركيب سخان المياه الخاص بنا”.

وأوضح الرجل الذي يعمل فِيْ حرس الحدود أن “استخدامه (السخان) عَنّْد الحاجة إليه أقل تكلفة من الحصول على الماء الساخن بشكل دائم”.

ورأى أن الناس يتوقعون من السياسيين مساعدتهم عَنّْدما تبدأ تكلفة استهلاك الطاقة فِيْ الارتفاع، وعَنّْدما يحين مَوعِد الانتخابات فِيْ أكتوبر “سيكون من الأفضل لهم أن يزودونا بالتدفئة”.

على مدار الأشهر الماضية، أوقفت روسيا تمامًا ضخ الغاز إلَّى بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهُولندا وبولندا، وخفضت كَمْيات الغاز إلَّى دول أخرى بشكل كبير.

ستعلق روسيا صادراتها من الغاز إلَّى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لبضعة أيام فِيْ نهاية هذا الشهر، فِيْ ثاني توقف من هذا النوع خلال الصيف.

على الرغم من أن موسكو تبرر هذا الإجراء بأنه أعمال صيانة، فقد اتهمتها برلين سابقًا باستخدام موارد الطاقة كسلاح فِيْ التوتر مع الغرب بشأن أوكرانيا.

وانخفضت كَمْيات الغاز التي تم ضخها عبر خط “نورد ستريم 1” فِيْ يوليو الماضي بنسبة 70٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بحسب خبراء وكالة فرانس برس.

أزمة الطاقة العالمية

تشعر الحكومات الأوروبية بالقلق من فصل الشتاء حيث تظل أجهزة التدفئة المنزلية بدون تدفئة، وستوقف المصانع دورة إنتاجها.

تعتقد أطراف غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير يوتين يستخدم موارد الطاقة كأداة فِيْ المواجهة مع الغرب الذي فرض عقوبات على بلاده على خلفِيْة غزوها لأوكرانيا منذ فبراير.

أدى تقليص تدفق هذه الموارد إلَّى ارتفاع حاد فِيْ أسعار الغاز انعكس فِيْ ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة اعتماد العديد من محطات الإنتاج على هذه المادة لتوليد الطاقة.

ومما زاد الطين بلة، ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من تراجعها قليلاً فِيْ الآونة الأخيرة.

كتب فاتح بيرول، المدير التنفِيْذي لوكالة الطاقة الدولية، الشهر الماضي “يشهد العالم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية فِيْ تاريخه”.

وأضاف أن “الوضع محفوف بالمخاطر خاصة فِيْ أوروبا مركز الاضطرابات فِيْ سوق الطاقة”.

بالنظر إلَّى أن الغاز الطبيعي يعد محوريًا للعديد من الدول، وخاصة ألمانيا، التي تحتاجه لتشغيل صناعاتها الثقيلة، فقد تم إعفاؤه من العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

فِيْ المقابل، فُرضت عقوبات تدريجية على النفط، الذي تعد روسيا من أبرز مصدريه، وحظرًا تامًا على الفحم.

الركود فِيْ الشتاء

خفضت روسيا بشكل حاد كَمْية الغاز من خلال “نورد ستريم 1”.

وقال مات أوكسنفورد من وحدة إيكونوميست إنتليجنس يونيت “نعتقد الآن أن أحجام الغاز الروسي إلَّى أوروبا عبر نورد ستريم 1 ستكون بين صفر و 20٪ من طاقة (خط الأنابيب) فِيْ الأشهر المقبلة”.

وتوقع أن يؤدي ذلك إلَّى ركود اقتصادي فِيْ أوروبا خلال شتاء 2022-2023.

وأوضح، “بالنظر إلَّى البنية التحتية الحالية المتعلقة بالغاز، لا يمكن لألمانيا تعويض التخفِيْض بنسبة 80٪ فِيْ كَمْية الغاز الروسي دون انخفاض حاد فِيْ الطلب، الأمر الذي سيؤدي إلَّى ركود خلال فصل الشتاء”.

وأشار إلَّى أنه بالنظر إلَّى مركزية دور ألمانيا فِيْ سلاسل التوريد الاقتصادية، فإن الأمر سيكون له تأثير سلبي على أوروبا بأسرها.

بدأت العديد من الحكومات، بما فِيْ ذلك الألمانية والفرنسية، فِيْ التفكير فِيْ الجانب الذي سيعاني أولاً الشركات أو الأسر.

سيؤثر التقشف فِيْ استهلاك الطاقة على مجموعات سكانية مختلفة. وسبق أن أبلغ الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة بضرورة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪.

هذا العام، بدأت إيطاليا “عملية الترموستات” لخفض مستوى التدفئة والتبريد فِيْ المدارس والمباني العامة، قبل أن تتخذ ألمانيا وإسبانيا خطوات مماثلة.

ركزت الحملة الألمانية خلال الصيف على تقليل التبريد فِيْ وسائل النقل العام وحث الناس على توفِيْر حمامات موفرة للمياه. كَمْا قامت عدة مدن بتعديل درجات الحرارة فِيْ حمامات السباحة العامة وخفض الإضاءة فِيْ المدن.

الفحم والغاز الطبيعي

بينما جمدت فرنسا أسعار الغاز للأفراد، من المتوقع أن تزيد الفواتير فِيْ ألمانيا بآلاف اليوروهات سنويًا.

فِيْ ظل ترقب شتاء بارد ذكر مركز خدمة السكان فِيْ ولاية شمال الراين وستفاليا أن نشاطه فِيْ الفترة الحالية هُو الأعلى منذ إنشائه قبل ما يقرب من أربعين عامًا.

وأوضح المتحدث باسم المركز، أودو سيفِيْردينغ، أن العديد ممن يتصلون بالمركز لطلب الاستفسارات، يعبرون عَنّْ مخاوفهم من انقطاع الخدمات عَنّْهم إذا لم يتمكنوا من دفع الفواتير.

وأشار إلَّى أن البعض يعتزم تركيب الألواح الشمسية لتصبح مصدرا للطاقة بدلا من النفط والغاز فِيْما يفكر البعض الآخر فِيْ الاعتماد على الفحم.

على الرغم من أنه حث السكان على الاستعداد لفواتير أعلى من خلال وضع الأموال جانبًا من الآن، إلا أن سيفِيْردينغ يخشى أن “العديد من الأسر قد لا تكون قادرة على تغطية أسعار الطاقة المرتفعة”.

من جهتها، أعادت فرنسا إطلاق حملة لوقف هدر موارد الطاقة تم تنفِيْذها لأول مرة فِيْ السبعينيات.

يجب أن تغلق المتاجر التي تستخدم الثلاجات خلال فصل الصيف أبوابها وإلا ستواجه غرامة مالية.

أعادت الحكومة الفرنسية النظر فِيْ إغلاق محطة للطاقة تعمل بالفحم، على الرغم من انتقادات نشطاء البيئة، لأن تلوث الفحم يتجاوز مصادر الطاقة الأخرى.