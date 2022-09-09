أوروبا تستعد للشتاء بـ”النووي”.. إنتاج أحدث مفاعل ألف ميجاواط للمرة الأولى

تجاوز إنتاج الطاقة فِيْ أحدث مفاعل نووي فِيْ أوروبا 1000 ميجاوات صباح الجمعة، وفقًا لبلومبرج.

من المقرر أن توفر الوحدة النووية Olkiluto 3 فِيْ فنلندا الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها لنظام الطاقة المضغوطة فِيْ دولة شمال أوروبا، عَنّْدما تصل طاقتها الكاملة، 1600 ميجاوات، فِيْ وقت لاحق من هذا الخريف.

يأتي ذلك فِيْ أعقاب توقف روسيا الكامل لإمدادات الغاز الطبيعي فِيْ مايو الماضي.

أشارت الشبكة الفنلندية إلَّى أن انقطاع التيار الكهربائي قد يحدث خلال الشتاء المقبل، حيث تواجه أوروبا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.

واجهت الوحدة تحديات خلال عمليات زيادة الإنتاج، كان آخرها أمس الخميس، الأمر الذي دفع إدارة الشبكة الفنلندية إلَّى تشغيل محطتي وقود لموازنة الشبكة ومنع انقطاع التيار الكهربائي، بعد أن فشلت فِيْ الوصول إلَّى عتبة 1000 ميغاواط المتوقعة. .

كان المفاعل فِيْ المرحلة التجريبية منذ إطلاقه فِيْ مارس الماضي.

ومن المقرر أن تصل إلَّى الإنتاجية الكاملة خلال تجربتها أوائل الشهر المقبل، مع بدء الإنتاج المنتظم فِيْ منتصف ديسمبر.

تبلغ تكلفة المفاعل حوالي 6.4 مليار دولار وسيكون الأكبر فِيْ العالم.