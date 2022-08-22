أوروبا تصدر تداعيات أزمتها.. عقود الغاز الأمريكي تقفز 7%

قفزت العقود الآجلة للغاز الأمريكي بنحو 7٪ خلال تعاملات يوم الاثنين، بالقرب من ملامسة حاجز 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويدعم هذا توقعات الطلب القوي والأسعار القياسية فِيْ أوروبا والمخاوف بشأن توافر الوقود.

وارتفعت عقود الغاز الطبيعي تسليم سبتمبر 34 سنتا أو 3.6 بالمئة إلَّى 9.676 دولار لكل مليون وحدة حرارية فِيْ الساعة 1350 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت نحو 7 بالمئة إلَّى 9.982 دولار وهُو أعلى مستوى فِيْ 14 عاما فِيْ وقت سابق من الجلسة.

لا تزال الأسعار العالمية مرتفعة، حوالي 84 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية فِيْ أوروبا و 57 دولارًا فِيْ آسيا.

قالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز يوم الجمعة الماضي إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا لمدة ثلاثة أيام فِيْ نهاية الشهر عبر خط الأنابيب الرئيسي إلَّى المنطقة، مما يزيد الضغط على أوروبا حيث تسعى لإعادة ملء مخزونها من الوقود قبل الشتاء. .

وفِيْ سياق يتعلق بأزمة إمدادات الغاز وتأثيرها على قارة أوروبا، أفادت الهِيْئة المشرفة على قطاع الطاقة فِيْ ألمانيا، الخميس الماضي، أن البلاد قد لا تحقق هدف ملء خزاناتها التي حددتها حكومة أولاف شولتز.

وحذر رئيس الهِيْئة كلاوس مولر من نقص فِيْ عدة مناطق فِيْ الشتاء، مشيرا إلَّى أن “الأمر لا يتعلق بشتاء واحد بل شتاءين على الأقل، والشتاء الثاني قد يكون أصعب”.

أعلنت Trading Hub Europe، وهِيْ مشروع مشترك لمشغلي شبكات نقل الغاز، عَنّْ زيادة أسعار الغاز فِيْ ألمانيا ؛ وأعلنت أن الدولة ستضيف “رسمًا” إضافِيًْا لعملاء الغاز بقيمة 2.4 سنتًا للكيلوواط / ساعة.

يأتي ذلك فِيْ سياق محاولة ألمانيا دعم المستوردين المتأثرين بالتكاليف الإضافِيْة بسبب تراجع إمدادات الغاز الروسي.

وتحاول أوروبا بصعوبة وقف اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها ألمانيا بشكل خاص والتي تستخدمها موسكو كأداة ضغط فِيْ سياق غزوها لأوكرانيا.

فِيْ ألمانيا، تفرض الدولة ضريبة جديدة مثيرة للجدل على الغاز، تبدأ من الأول من أكتوبر، وستتسبب فِيْ زيارة لتكلفة استهلاك الأفراد والشركات بمقدار 2.4 سنت للكيلوواط / ساعة.

حتى لو وعدت الحكومة بتخفِيْف تأثير الزيادة على أفقر الناس، يعتقد محللو دويتشه بنك أن “صدمة قانون أكتوبر ستؤدي إلَّى انخفاض فِيْ طلب الأسر”.

تتأثر الكهرباء تلقائيًا بتطور أسعار الغاز، حيث يعاني السوق من تكلفة محطات الغاز (والفحم) التي تستخدم لضمان توازن النظام.

وقال محللون فِيْ ريستاد إنرجي إن ما ساهم فِيْ ارتفاع الأسعار هُو “انخفاض مستويات الرياح (لتوربينات الرياح) وكذلك ارتفاع تكاليف الفحم والغاز”.

فِيْ الوقت نفسه، حدت فصول الصيف الحارة من إنتاج الكهرباء، حيث أثرت الموجة الحارة على أنظمة التبريد لمحطات الطاقة النووية، كَمْا منع الجفاف القوارب من إيصال الفحم إلَّى محطات الطاقة الألمانية.

ومع ذلك، فإن الموجة الحرارية تحفز استهلاك الكهرباء للتكييف والتهُوية، مما يحد من الانخفاض الطبيعي فِيْ الاستهلاك خلال فصل الصيف.

تجاوزت تكلفة الكهرباء التي سيتم توصيلها العام المقبل فِيْ ألمانيا لأول مرة 500 يورو لكل ميغاواط / ساعة، مقارنة بما يزيد قليلاً عَنّْ 300 يورو فِيْ أوائل يوليو.

وقال جون بلاسار المحلل فِيْ ميرابود “قد تكون هذه أكبر أزمة طاقة فِيْ أوروبا منذ جيل على الأقل.”