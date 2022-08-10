أوروبا تعمق أزمة الطاقة بعد حظر واردات الفحم الروسي

لن يُسمح للدول الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي بعد الآن باستيراد المزيد من الفحم من روسيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية لحظر الكتلة منتصف ليل الأربعاء / الخميس.

كان الحظر جزءًا من الحزمة الخامسة من العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي فِيْ أبريل وستدخل حيز التنفِيْذ اعتبارًا من يوم الخميس.

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فترة انتقالية مدتها 120 يومًا لمنح القطاع فرصة للتكَيْفَ مع حظر الاستيراد. يهدف الحظر إلَّى إضعاف الاقتصاد الروسي وسط غزو أوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية فِيْ أبريل نيسان إن حظر الفحم قد يتسبب فِيْ خسائر تصل إلَّى ثمانية مليارات يورو سنويا لروسيا.

حظر الفحم هُو أول عقوبات الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية. فِيْ حزمة عقوبات لاحقة، وافقت الكتلة على منع تسليم النفط الروسي إلَّى حد كبير من أجل زيادة الضغط على موسكو.

من المقرر أن يدخل حظر نفطي حيز التنفِيْذ فِيْ نهاية العام، مع استثناءات للعديد من البلدان التي تعتمد بشكل خاص على النفط الروسي. وتشمل الاستثناءات المجر، التي سيسمح لها بمواصلة تلقي الإمدادات من خطوط الأنابيب من روسيا.

ومع ذلك، أعلنت شركة ترانس نفط الروسية لتشغيل خطوط الأنابيب يوم الثلاثاء أنها أوقفت نقل النفط من روسيا إلَّى المجر وجمهُورية التشيك وسلوفاكيا.

ما مدى اعتماد الاتحاد الأوروبي على الفحم الروسي

يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا للحصول على ما يقرب من نصف فحمه، لكن العقود الجديدة مع الدول الأخرى يمكن أن تسهل الانتقال الذي يمتد على مدى أربعة أشهر.

وشكلت الواردات من روسيا 47 فِيْ المائة من الفحم الوافد إلَّى الاتحاد الأوروبي فِيْ عام 2022، وفقًا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، مما يجعل روسيا أهم مورد للوقود، بقيمة سنوية تبلغ 8 مليارات يورو.

فِيْ المقابل، قدمت أستراليا ما يقرب من ثلث واردات الاتحاد الأوروبي من الفحم فِيْ عام 2022، وأبلغت الأسواق الأسترالية بالفعل عَنّْ ارتفاع أسعار الفحم الشهر الماضي، حيث لجأت إليها الشركات فِيْ أوروبا للاستعلام عَنّْ الوقود.

وروسيا هِيْ المصدر الأقرب للأسواق الأوروبية، مما يوفر عليها تكاليف النقل التي سترتفع اعتبارًا من أغسطس المقبل، مع تعليق وارداتها من موسكو، وتداعيات القرار على المستهلك النهائي فِيْ دول الكتلة.

قالت شركة أبحاث الطاقة الأمريكية Rystad Energy إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الفحم من روسيا سيؤثر على ما يصل إلَّى 70٪ من واردات أوروبا من الفحم الحراري.

وقالت Rystad Energy، فِيْ تقرير، إن أوروبا الشرقية وألمانيا ستتأثران بشدة بشكل خاص، حيث تولدان حصة كبيرة من الكهرباء باستخدام الفحم الحراري الروسي.