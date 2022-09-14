أوروبا تفتح النار على موسكو جاهزون لحرب للطاقة بـ140 مليار يورو

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين روسيا يوم الأربعاء بشن حرب على واردات أوروبا من الطاقة.

وأشارت إلَّى أن موسكو تستخدم سوق الطاقة كسلاح “لكن أوروبا لن تعتمد عليه”.

وأضافت فِيْ كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي فِيْ ستراسبورغ أن العقوبات ضد روسيا سارية ولن يتم التراجع عَنّْها قائلة “بوتين سيفشل وأوروبا ستنتصر”.

أقرت Von der Leyen بأن الوضع الاقتصادي فِيْ أوروبا أصبح صعبًا للعائلات والشركات.

كشف رئيس المفوضية الأوروبية عَنّْ اقتراح بتخصيص 140 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء فِيْ مواجهة أزمة الطاقة.

كَمْا أشارت إلَّى استمرار العمل والمناقشات لخفض أسعار الغاز، وقالت إنه على المدى الطويل “سيكون هناك إصلاح عميق لسوق الكهرباء فِيْ الاتحاد الأوروبي، لفصل أسعار الغاز والطاقة”.

من المقرر أن يكشف الاتحاد الأوروبي عَنّْ خطط يوم الأربعاء لخفض الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة وفرض تخفِيْضات فِيْ استخدام الكهرباء عبر الدول الأعضاء، فِيْ حزمة مصممة لحماية المواطنين والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

خصصت الحكومات الأوروبية بالفعل مئات المليارات من التخفِيْضات الضريبية والمنح والإعانات، فِيْ محاولة لاحتواء أزمة الطاقة التي تغذي تضخمًا قياسيًا، وتجبر الصناعات على وقف الإنتاج ورفع فواتير المواطنين قبل الشتاء.

يوم الأربعاء، ستحاول المفوضية الأوروبية استكَمْال هذا المزيج من الإجراءات الوطنية باستجابة أكثر تماسكًا على مستوى الكتلة، قابلة للتطبيق فِيْ جميع الدول الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

كَمْا أعلنت عَنّْ خطة للاتحاد الأوروبي لبناء “احتياطيات استراتيجية” لتفادي تعطيل إمدادات المواد الخام “الحيوية” لصناعته، وخاصة المعادن النادرة والليثيوم، التي تتحكَمْ الصين فِيْ إمداداتها فِيْ العالم.

“تتم معالجة حوالي تسعين بالمائة من المعادن النادرة وستين بالمائة من الليثيوم فِيْ الصين … سنحدد المشاريع الإستراتيجية على طول سلسلة التوريد من التعدين إلَّى التكرير ومن المعالجة إلَّى إعادة التدوير، وسنقوم ببناء احتياطيات استراتيجية حيث تظهر الإمدادات وقال رئيس المفوضية الأوروبية. .