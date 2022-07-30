أوروبا تكافح تجنبا لـ”شتاء قارس” بعد جفاف أنابيب الغاز الروسي

ينتظر القارة العجوز شتاء قاسيا، مع إحكام الاتحاد الأوروبي قبضته، من خلال تقليص إمدادات الغاز الطبيعي فِيْ خط أنابيب نورد ستريم 1 الروسي.

تراجعت شحنات الغاز الروسي إلَّى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم بنسبة 20٪ الأربعاء الماضي، مما يزيد من مخاطر حدوث نقص خلال الشتاء المقبل فِيْ العديد من الدول الأوروبية.

من واشنطن فِيْ الغرب إلَّى الشرق الأوسط، يجوب قادة الاتحاد الأوروبي دول العالم بحثًا عَنّْ إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي.

بينما كانت دول الاتحاد الأوروبي والعالم تعاني من أزمة سلسلة التوريد المتعلقة بالغذاء وقبل ذلك المواد الخام وأشباه الموصلات، انتقل التحدي اليوم إلَّى قطاع الطاقة، وتحديداً الغاز الطبيعي.

لإدارة أزمة الإمدادات الحالية، أعادت دول الاتحاد الأوروبي إحياء محطات تعمل بالفحم، فِيْ محاولة لتوفِيْر كَمْيات من الغاز لفصل الشتاء المقبل، والذي من المتوقع أن يكون شديد البرودة.

فِيْ جميع أنحاء أوروبا، تتزايد المخاوف من أن قطع الغاز الروسي سيجبر الحكومات على ترشيد الوقود والشركات لإغلاق المصانع، وهِيْ خطوات قد تعرض آلاف الوظائف للخطر.

فِيْ نهاية الأسبوع الماضي، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه إذا أرادت روسيا قطع إمدادات الغاز عَنّْ الاتحاد الأوروبي، “فلن تنتظر الخريف أو الشتاء”.

تأتي تعليقات بوريل، التي يسعى فِيْها لطمأنة اقتصاد الاتحاد الأوروبي، فِيْ الوقت الذي تواصل فِيْه روسيا بناء طرق إمداد جديدة للغاز الطبيعي إلَّى الشرق.

وأوضح أن روسيا تريد بيع الغاز وتبحث عَنّْ “عملاء” من الاتحاد الأوروبي “لأنها تعلم أننا سنستغني عَنّْ الغاز الروسي بشكل كامل فِيْ النهاية”.

وأشار إلَّى أن موسكو تسرع فِيْ بناء خطوط أنابيب غاز أخرى “تربطها بعملاء آخرين”، مضيفا أن تشغيل هذه الأنابيب “سيستغرق وقتا”.

وداخل أسواق الاتحاد الأوروبي، يتضح تأثير تراجع إمدادات الغاز من خلال مخاوف الشركات والقطاع الخاص الذي يقوم أيضًا بزيارات حول العالم بحثًا عَنّْ إمدادات الطاقة.

نيجيريا والجزائر

فِيْ مواجهة رحلة الأوروبيين للبحث عَنّْ تعزيز سلاسل التوريد فِيْ قطاع الطاقة، يتم اتخاذ خطوات سريعة فِيْ إفريقيا لبناء سلاسل التوريد لإيصال الغاز النيجيري إلَّى أوروبا.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، الإثنين الماضي، إنه تم عقد اجتماع ثلاثي مع نيجيريا والنيجر للإسراع بمشروع بناء خط أنابيب غاز عبر الصحراء.

ويطمح الشركاء لاستكَمْال المشروع لاستغلال حاجة أوروبا المتزايدة للغاز الطبيعي، بينما تعتبر نيجيريا أحد المصادر المستقبلية للغاز، لكن ليس لديها طرق إمداد إلَّى أوروبا.

يأتي ذلك فِيْما تعمل نيجيريا والمغرب بالتوازي لمناقشة مشروع مماثل بطول 5660 كلم يربط البلدين بأوروبا عبر إسبانيا لإيصال الغاز النيجيري إلَّى الاتحاد الأوروبي.

وتتطلع الرباط لتوفِيْر مصادر للغاز الطبيعي، بعد أن أوقفت الجزائر العمل على خط أنابيب للغاز يصل إسبانيا عبر المغرب بسبب خلافات سياسية، حيث كان الأخير يتقاضى رسوم عبور، بالإضافة إلَّى كَمْيات الغاز لأغراض الاستخدام المحلي.