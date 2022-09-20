أوروبا.. رحلة استثمارات مليارية لإقامة محطات للغاز المسال

من المرجح أن يأتي معظم الغاز الطبيعي المسال لاحتياجات أوروبا من الولايات المتحدة، على الرغم من أن البعض قد يأتي من آسيا والشرق الأوسط.

قبل عامين، أراد الاتحاد الأوروبي إزالة الغاز من مزيج الطاقة فِيْ أسرع وقت ممكن ؛ فِيْ ذلك الوقت، سعى بنك الاستثمار الأوروبي إلَّى قطع التمويل عَنّْ مشاريع البنية التحتية للغاز الطبيعي.

لكن غزو روسيا لأوكرانيا غير مفهُوم على الإطلاق. بدلاً من احتمال تقطع السبل بأصول الغاز الطبيعي فِيْ العقد المقبل، حوّل صناع السياسة انتباههم إلَّى كَيْفَِيْة الحفاظ على الإضاءة وتدفئة المنازل هذا الشتاء.

وسيتبع ذلك استثمار عشرات المليارات من اليورو فِيْ مشروعات غاز بدأت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهُولندا وإسبانيا فِيْ تنفِيْذها بإطلاق مشروعات ومخازن للغاز الطبيعي المسال.

إنه جزء من صراع عبر أوروبا، لا سيما ألمانيا والنمسا وإيطاليا، لإيجاد طرق لتقليل اعتماد روسيا على الغاز الطبيعي، الذي يمثل ما يقرب من ثلث إمدادات القارة.

ولكن لتحقيق هذه الاستثمارات، بدأت أوروبا فِيْ تقليص استهلاك الطاقة، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على خطط لخفض استخدام الطاقة بنسبة 15 فِيْ المائة.

على سبيل المثال، خفضت ألمانيا إنارة الشوارع ووضعت إسبانيا قيودًا على استخدام التدفئة وتكييف الهُواء فِيْ معظم المباني ؛ الهدف المثالي لدول الكتلة هُو التخلص التدريجي من الواردات الروسية بحلول عام 2030.

ومع ذلك، فإن حتى أكثر السياسيين فِيْ أوروبا ودودًا تجاه المناخ يدركون أن الضرورة السياسية لاستبدال الغاز الروسي المفقود لن تأتي فقط من الحفاظ على الطاقة ؛ اعتبارًا من العام الماضي، غذى الغاز الطبيعي ما يقرب من خمس توليد الكهرباء فِيْ الاتحاد الأوروبي.

لذلك، تقدر وكالة الطاقة الدولية، مزيدًا من الإنفاق على محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال لإعادة تحويل الوقود إلَّى غاز، الذي يتم إحضاره إلَّى أوروبا على متن ناقلات متخصصة، وخاصة إلَّى ألمانيا.

تباطأت التدفقات من نورد ستريم 1، وهُو خط أنابيب مباشر من روسيا يستورد 113 مليون طن سنويًا، قبل توقف الإمدادات نهائيًا، بحلول نهاية أغسطس الماضي.

أصبح نورد ستريم أحد الأصول العالقة فِيْ حد ذاته ؛ قام المساهمون من الشركات غير الروسية بتدوين قيمة خط الأنابيب فِيْ ميزانياتهم العمومية.

نورد ستريم 1، هُو خط أنابيب غاز عمره 11 عامًا تقريبًا. بلغ إجمالي القيمة المعلنة فِيْ الميزانيات العمومية لمجموعات الطاقة 8 مليارات يورو اعتبارًا من العام الماضي.

مع اندفاع أوروبا لبناء محطات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، هل ستتعطل هذه المحطات فِيْ السنوات القادمة مثل نورد ستريم 1 و 2

كَمْا يقوم مصدرو الغاز الطبيعي المسال مثل الولايات المتحدة ببناء محطات جديدة ؛ يمكن أن يكون لها عمر خدمة متوقع يصل إلَّى نصف قرن، فِيْ فترة التنبؤ للانتقال من الوقود الأحفوري.

تصل واردات الغاز الطبيعي إلَّى القارة القديمة عبر خطوط الأنابيب أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال ؛ بعد ذلك، لدخول أنظمة خطوط الأنابيب للدول، يجب أن يعود هذا الغاز المسال (المبرد بشكل أساسي) إلَّى حالته الغازية.

محطات إعادة تحويل الغاز الأرضية باهظة الثمن، فِيْ وقت من المتوقع أن يتغير فِيْه الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال فجأة، من حوالي 72 مليون طن سنويًا فِيْ عام 2022 إلَّى أكثر من 110 ملايين طن سنويًا حتى عام 2030.

من المرجح أن يأتي معظم الغاز اللازم لاحتياجات أوروبا من الولايات المتحدة، على الرغم من أن البعض قد يأتي من آسيا والشرق الأوسط.

يتطلب تحويل الغاز إلَّى غاز طبيعي مسال فائق التبريد فِيْ دول مثل الولايات المتحدة وقطر مزيدًا من الطاقة وعادة ما يتم ذلك على اليابسة.

من خلال استبدال روسيا كَمْورد لأوروبا، يمكن للولايات المتحدة أن تتفوق على المصدرين الرئيسيين الآخرين، مثل أستراليا وقطر، بحلول عام 2025 وتصبح الأكبر فِيْ العالم، بطاقة إنتاجية تزيد عَنّْ 100 مليون طن سنويًا، وفقًا لـ وكالة الطاقة الدولية.

يأتي ذلك فِيْ الوقت الذي ارتفعت فِيْه أسعار الغاز العالمية بشكل كبير، وتضاعفت ثلاث مرات فِيْ أوروبا هذا العام إلَّى أكثر من 230 يورو لكل ميغاواط / ساعة، مما يوسع الفائدة الاقتصادية للفحم كبديل.