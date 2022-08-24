أوروبي يهدد “خامس” صفقات النصر فِيْ صيف 2022

يسعى نادٍ من الدرجة الأولى فِيْ القارة الأوروبية، فِيْ صيف 2022، إلَّى اختطاف أهم أهداف الفوز، بحسب آخر أخبار الصحافة، اليوم الأربعاء.

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وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بإضافة 4 لاعبين فِيْ صيف 2022، البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، وعبد الرحمن غريب.

أوروبي يهدد “الخامس” من عروض النصر صيف 2022

النصر بناء على طلب المدرب الفرنسي رودي جارسيا يحلل إدراج مدافع “أجنبي” فِيْ صفوف الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2022، بعد التخلص من خدمات الأرجنتيني فونيس موري، الذي أتم توقيعه مع المكسيكي كروز أزول.

وأشارت صحيفة “إليسسيدياريو” الإيطالية، إلَّى أن نادٍ أوروبي يتنافس بالفوز على ضم دينير إلَّى سوق الانتقالات الصيفِيْة.

وأكد أن فِيْورنتينا، الذي يلعب فِيْ الدوري الإيطالي، يريد التعاقد مع دنير، بعد أن أصبح لاعبا حرا، بعد انتهاء تعاقده مع أولمبيك ليون فِيْ يوليو 2022، وأوضح أن المنافسة على وشك أن تشتد، فِيْ ضوء ذلك. من عرض النصر.

ووصفت الصحيفة الإيطالية عرض النصر بأنه “كبير للغاية من الناحية الاقتصادية”، لذا سيضطر دنير للاختيار بين راتب جيد أو اللعب فِيْ أوروبا.

يظل جيسون ديناير، المدافع، الذي تصل قيمته السوقية إلَّى 14 مليون يورو بحسب سوق الانتقالات، من بين أهم نجوم الفريق البلجيكي المشارك فِيْ مونديال قطر 2022.