أوروغواي والصين تبدآن مفاوضات رسمية بخصوص اتفاقية تجارة حرة

قال رئيس أوروغواي لويس لاكال بو يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفِيْ إن أوروغواي والصين قررتا البدء

وأضاف لاكالي بو من مونتيفِيْديو، عاصمة أوروغواي، أن فرقًا من البلدين ستجتمع فِيْ الأيام المقبلة لبدء المحادثات، مشيرًا إلَّى أن هدف البلاد هُو بيع وتجارة السلع والمواد الخام والتكنولوجيا.

سعى لاكال بو منذ فترة طويلة إلَّى إبرام اتفاقية مع الصين لتعزيز صادرات المنتجات الرئيسية مثل لحوم البقر.

وقال العام الماضي إن أوروغواي ستتفاوض من تلقاء نفسها على اتفاقية تجارية مع الصين، مما أدى إلَّى توتر مع أعضاء ميركوسور الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

ميركوسور هِيْ كتلة تجارية فِيْ أمريكا الجنوبية تتكون من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، وتهدف إلَّى خلق فرص العمل والاستثمار.

إذا تم التوصل إلَّى اتفاق مع بكين، فإن أوروغواي ستنضم إلَّى الجارتين شيلي وبيرو فِيْ توقيع اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع الصين.

تشتري الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأوروغواي، نسبة كبيرة من صادراتها، بما فِيْ ذلك لحوم البقر، أكبر منتج تصديري لها.