“أوسبينا الأفضل”.. أخطبوط النصر يخطف الأنظار أمام الوحدة

تألق الدولي الكولومبي، ديفِيْد أوسبينا، حارس مرمى نادي النصر، فِيْ مباراة فريقه ضد الوحدة، فِيْ اليوم الأول من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وتغلب فريق نادي النصر لكرة القدم على نظيره الوحدة (1-0)، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض.

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وقاد أوسبينا النصر للفوز بعد أن استغل أكثر من فرصة خطيرة للوحدة وحافظ على نظافة شباكه فِيْ مباراة الفريق الأولى بالدوري.

ospina هُو الأفضل فِيْ اللعبة

حصل أوسبينا على أفضل تقييم بين لاعبي النصر والوحدة، حيث حصل على 7.4، ليصبح أفضل لاعب فِيْ المباراة.

أنقذ أوسبينا محاولتي هدف، ومرر 7 كرات طويلة من أصل 14 وفاز بتحدي واحد فقط فِيْ المباراة.

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