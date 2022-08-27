أوسبينا شعبية النصر كبيرة.. وغريب يكشف سر الاندماج السريع

عبر الكولومبي ديفِيْد أوسبينا حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي النصر، عَنّْ سعادته بالفوز بأول مباراة له مع المونديال.

حقق النصر فوزا 1-0 على الوحدة فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض، فِيْ إطار اليوم الأول من دوري الروشان السعودي “موسم 2022-2023”.

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وقال أوسبينا لـ SSC Sports “كانت المباراة ممتازة ولعبنا بشكل جيد وفزنا”.

وأضاف “أنا سعيد لوجودي فِيْ السعودية، وهدفِيْ هُو تحقيق انتصارات بفوز شعبي للغاية”.

غريب يكشف سر الاندماج السريع مع الانتصار

من جهته، أعرب عبد الرحمن غريب، جناح الفوز، عَنّْ سعادته بتحقيق الفوز الأول بكأس العالم، مؤكدا أنه لا بد من تحقيق الفوز والتقدم مع النصر فِيْ المباريات الأربع المقبلة، ليكون فِيْ أول وطني. . معدات.

وعَنّْ سر الاندماج السريع مع لاعبي النصر رغم وصوله قبل 5 أيام فقط من الأهلي، قال غريب “هناك لاعبون فِيْ النصر، لعبت معهم فِيْ المنتخب الوطني وبالتالي ضربت بسرعة. وانطلق معهم وهذه بداية طيبة إن شاء الله “.

وتعاقد النصر مع ديفِيْد أوسبينا، من نادي نابولي الإيطالي، فِيْ ظل حرية الحركة، بعقد حتى يونيو 2024، فِيْما انضم عبد الرحمن غريب إلَّى صفوف النصر، قادمًا من الأهلي، بعقد حتى يونيو 2025.

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