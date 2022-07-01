“أوسبينا يخون النصر فِيْ اللحظة الأخيرة”.. حَقيْقَة قنبلة 2022 الصادمة

يستمر انتقال الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا إلَّى فريق النصر الأول لنادي النصر، فِيْ إثارة الكثير من الحبر فِيْ وسائل الإعلام المحلية والدولية.

توصل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، إلَّى اتفاق مع أوسبينا، للانضمام إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، هذا الصيف، لمدة موسمين، مع تفضيل التمديد لمدة عام آخر. مقابل 3.5 مليون يورو سنويًا.

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مع فجر الجمعة، كان حارس المرمى الكولومبي “حرا”، بعد إنهاء عقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي نابولي الإيطالي.

إلا أن الساعات الماضية شهدت تطورات خطيرة، مع انتشار أنباء “انسحاب” أوسبينا من اتفاقه مع قلعة العالم، وانتقاله إلَّى نيس بفرنسا.

– إذن ديفِيْد أوسبينا “خان” اتفاقه مع نادي النصر

حسم الصحفِيْ الرياضي الفرنسي سانتي أويانا الخلاف حول عقد نيس مع ديفِيْد أوسبينا فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وأكدت أويانا عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن أوسبينا لن تنضم إلَّى المنتخب الفرنسي، حيث توصلت إلَّى اتفاق نهائي مع النصر.

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من جهتها، أعلنت سلسلة ‘Bolavip Colombia’ أن ديفِيْد أوسبينا أنهى رسميًا انتقاله إلَّى فريق كرة القدم الأول لنادي النصر هذا الصيف.

وكشفت الشبكة أن الحارس الكولومبي وقع عقودًا للانضمام إلَّى فورت العالم. بعد اجتياز الاختبارات الطبية بنجاح.