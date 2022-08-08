أوقات العمرة في تطبيق اعتمرنا 1444 الاستعلام عن مواعيد اداء العمرة ، يثير اهتمام الكثير من الأفراد حول العالم التعرف على الأوقات التي تمكنهم من أداء العمرة في بيت الله الحرام ، وهو الأمر الذي يهم جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم ، حيث أن السعودية أتاحت تطبيق العمرة والذي يمكن من أراد العمرة أن يقوم من خلال التطبيق بحجز العمرة إلكترونيًا لأداء العمرة ، وفقًا لشروط معينة معتمدة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية .

تطبيق امرحنا الالكتروني

أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق (إتمرة) انطلاقا من مسؤوليتها في خدمة الحجاج لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح دخول الحرمين لأداء العمرة والزيارة والصلاة. وفق الإمكانيات المعتمدة من الجهات المعنية لضمان جو روحي وآمن يحقق الإجراءات والضوابط الصحية الاحترازية والنظام الرقابي ويتم ذلك من خلال التكامل مع “” التطبيق للتحقق من الحالة الصحية لمقدم الطلب.

مميزات تطبيق العمرة

يتميز تطبيق العمرة بالعديد من الميزات التي تبرز فيما يلي

الحصول على تصريح لأداء العمرة (حجز العمرة).

الحصول على تصريح زيارة الحرمين والصلاة هناك.

الحصول على تصريح الطواف.

الحصول على تصريح زيارة الأماكن المقدسة.

البرنامج متاح باللغتين العربية والإنجليزية.

إنه متوفر في جميع متاجر الهواتف الذكية.

حمل تطبيق العمرة

يمكن تحميل تطبيق Umrahna من خلال روابط التحميل التالية

حمل تطبيق Umrahna على أجهزة Android ““.

حمل تطبيق Umrahna على أجهزة iPhone ““.

أوقات العمرة في تطبيق العمرة

يمكن استخدام تطبيق العمرة لمعرفة مواعيد العمرة في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ، حيث يمكن التسجيل في التطبيق، وأداء بعض الخدمات الإلكترونية التي يقدمها التطبيق لمعرفة مواعيد العمرة. في تطبيق العمرة والذي سيتم مناقشته بالتفصيل أدناه

الاستفسار عن مواعيد أداء العمرة

يمكن لجميع الحجاج في المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين الاستفسار عن المواعيد المتاحة لأداء العمرة وهي كالتالي

قم بتحميل وفتح تطبيق العمرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في التطبيق.

اختر أداء العمرة من أيقونة الخدمات.

اكتب اسم المستخدم الخاص بك.

سيظهر تقويم بجميع التواريخ الممكنة للعمرة.

اختر اليوم وبوابة الدخول التي تريد استخدامها عند أداء العمرة.

الحضور في مواعيدها لأداء العمرة.

كيفية حجز العمرة من لدينا 1444

يمكن لمواطني ومقيمي المملكة حجز العمرة عبر الإنترنت من خلال تطبيق العمرة واتباع الخطوات التالية

حمل تطبيق العمرة.

افتح تطبيق Umrahna للهاتف المحمول.

تسجيل الدخول. اختر لطلب تصريح للعمرة أو الصلاة.

املأ البيانات المطلوبة.

تحديد التاريخ المطلوب.

تأكيد.

الحصول على التصريح.

التوجه إلى مركز المواصلات المحدد في التطبيق للذهاب إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي.

إبراز التصريح للموظف المسؤول عند الوصول للسماح للحاج بدخول الحرم.

كيفية التسجيل في تطبيق عمرتنا 1444

خطوات التسجيل في تطبيق العمرة هي

قم بتحميل وتشغيل تطبيق العمرهنا.

انقر فوق مستخدم جديد من الواجهة.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة.

حدد مدينة الوصول من القائمة المنسدلة.

أدخل تاريخ الميلاد.

اكتب رقم الهاتف.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستفيد.

أدخل كلمة المرور وقم بتأكيدها.

وافق على الشروط والأحكام.

انقر فوق “تسجيل”.

تسجيل الدخول

إذا كنت ترغب في الحصول على أي من خدمات تطبيق العمرة سواء لمواطن أو مقيم ؛ يجب اتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل وفتح تطبيق Umrahna على الهاتف المحمول.

وافق على الأذونات المطلوبة كإجراء عام أثناء استخدام التطبيق.

تسجيل الدخول مع

أدخل اسم المستخدم.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول.

شروط العمرة في تطبيق العمرة 1444

تم إنشاء وزارة الحج والعمرة الجديدة لأداء فريضة العمرة، ولتتمكن من زيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي. ومن أبرز هذه الشروط ما يلي

تلقى جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة وهما لقاح فايزر. لقاح AstraZeneca. موديرنا. أو جرعة واحدة من Johnson & Johnson.

إحضار شهادة موثقة تفيد حصول الشخص على التطعيم المعتمد، ويجب اعتماد الجهات الرسمية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.

الالتزام بالخضوع والالتزام بالحجر المؤسسي للمسافرين القادمين إلى المملكة.

يتم تحديد عدد المعتمرين القادمين من الدول المختلفة بناءً على الإجراءات والضوابط الوقائية المعتمدة.

يجب على الحاج ة المراكز الطبية المعتمدة في بلده.

السماح لمن تجاوزوا السبعين من العمر بإصدار تصاريح لزيارة بيت الله الحرام من خلال تطبيق “أمرحنا” أو “توكلنا”. بشرط أن يتم تحصينهم بجرعتين من لقاح فيروس كورونا.

توفر العمرة للفئات العمرية من 12-18 سنة لحجاج الداخل مع اشتراط استكمال التطعيم بجرعتين. يجب أن تكون الفترة بين عمرة وأخرى 15 يومًا لجميع الفئات، ويمكن إجراء الحجوزات بعد انتهاء الفترة المحددة.

يجب الالتزام بالتدابير الاحترازية وتدابير التباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة.

قبل طلب إصدار التأشيرة، يجب التحقق من الحالة الصحية للحاج من قبل وزارة الصحة السعودية.

الفئات المسموح بها للعمرة 1444

تم تحديد الفئات المسموح بها لأداء العمرة من قبل وزارة الحج والعمرة. هذه الفئات هي كما يلي

الشخص الملقح لديه جرعتان من لقاح كورونا المعتمد.

المريض الذي تعافى من فيروس كورونا.

منح تصريح العمرة للشباب من سن 12-18 سنة بشرط حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا.

الدول الممنوعة من أداء العمرة 1444

أعلنت المملكة العربية السعودية عن 33 دولة غير مسموح لها بالدخول لأداء فريضة العمرة. هم انهم

المملكة المتحدة.

سويسرا.

السويد.

ألمانيا.

البرازيل.

الأرجنتين.

الصين.

اليابان.

إندونيسيا.

الولايات المتحدة الأمريكية.

جنوب أفريقيا.

هونج كونج.

الإمارات العربية المتحدة.

جمهورية مصر العربية.

فرنسا.

ايطاليا.

ديك رومى.

باكستان.

الهند.

إيران.

ليبيريا.

غينيا بيساو.

البرتغال.

أرمينيا.

جزر فيرو.

أيرلندا.

مقدونيا.

الجبل الأسود.

نيكاراغوا.

ماكاو.

تايوان.

لبنان.

رابط وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa

يمكنكم متابعة الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية مباشرة “” للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالحج والعمرة وزيارة الحرمين الشريفين. التي تهم الحجاج والمعتمرين.

وفي الختام تعرفنا على أوقات العمرة في تطبيق اعتمرنا 1444 الاستعلام عن مواعيد اداء العمرة ، طريقة حجز العمرة لمن أراد أن يعتمر، وكيفية التسجيل عبر استخدام تطبيق العمرة، وشروط العمرة حسب وزارة الحج السعودية .