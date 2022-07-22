أوقات دوام الأحوال المدنية، المملكة العربية السعودية تتميز بانها تهتم لتقديم اهم الخدمات لمواطنيها في المملكة وفي خارج المملكة وذلك حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومن هذه الخدمات الخدمات التي يقدمها مكتب الأحوال المدنية في المملكة وهذا المكتب يساعد الكثير من المواطنين في امورهم الرسمية مثل اخراج البطاقة الشخصية وغيرها من المستندات .

ساعات مكتب الأحوال المدنية

ترد ساعات عمل مكتب الأحوال المدنية في أكثر من مكان في المملكة العربية السعودية على النحو التالي

دوام الأحوال المدنية بالدمام

حددت الإدارة العامة للأحوال المدنية بالدمام بالمنطقة الشرقية ساعات عمل الأحوال المدنية، وأضافت ساعة ونصف بعد صلاة المغرب، لاستقبال الراغبين في تجديد أو إصدار البطاقة في أيام العمل الرسمية.

وأكد مدير الإدارة العامة أنها نفذت هذا القرار من أجل تخفيف الازدحام داخل الأحوال المدنية، واستهدف هذا القرار مدينة الدمام على وجه الخصوص، وجاري العمل على تنفيذ هذه الخطوة على باقي مدن المنطقة. المنطقة الشرقية.

دوام الأحوال المدنية بجدة

وكانت الأحوال المدنية لمدينة جدة قد أكدت في وقت سابق أن دوام مكاتب الأحوال المدنية مفتوح للراغبين في الحصول على وثائقهم. من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف مساءا، وهناك بعض المكاتب التي تعمل في الوردية المسائية حتى الثامنة مساءا.

كما أفادت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أنه خلال الفترة التي تم فيها تعليق الحضور إلى مقر الوزارة بسبب فيروس كورونا.

تم استخراج 100 وثيقة من شهادات الميلاد للذكور والإناث عن طريق (أبشر) وتسليمها للمنازل عن طريق البريد السعودي.

ويعود ذلك إلى التعاون الذي تم بين منصة أبشر والأحوال المدنية من جهة، ووزارة العدل والصحة من جهة أخرى.

دوام الأحوال المدنية العثيم مول، بريدة

أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ساعات عمل الأحوال المدنية واستقبال المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات القطاع بمنطقة بريدة القصيم. هذا من الأحد إلى الخميس خلال فترة المساء.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية أن المكتب الذي سيستقبل الرجال والنساء خلال فترة المساء هو مكتب بريدة 2 في العثيم مول، في حين أن المكتب الذي سيستقبل النساء فقط هو مكتب عنيزة والراس.

وأن ساعات العمل في المكاتب المذكورة أعلاه ستستمر حتى السابعة مساءاً، ويجب حجز موعد من خلال الموقع الرسمي.

ساعات عمل الأحوال المدنية 2022

يمكن لجميع المواطنين السعوديين التوجه إلى إدارة الأحوال المدنية لأداء الخدمات الحكومية التي يرغبون فيها، ويبدأ العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

كما أقامت مكاتب الأحوال المدنية نوبة مسائية في مكاتب الأحوال المدنية من أجل رفع مستوى الخدمة لجميع المواطنين.

المكاتب التي مددت فترة العمل حتى الساعة العاشرة مساءً هي مكتب الطائف، ومكتب جدة 1 الصفا، ومكتب مكة 2 الجروشي مول.

كما توجد بعض المكاتب التي مددت فترة العمل حتى الساعة السابعة مساءً وهي مكة 1، الظاهر، الطائف، جدة 1 الصفا.

متى تنتهي الحالة المدنية

تنتهي ساعات عمل مكتب الأحوال المدنية عند الساعة الرابعة صباحا في مكاتب الرجال والنساء.

هناك بعض المكاتب التي تختلف أوقاتها عن ساعات عمل الأحوال المدنية للرجال والنساء، وهي مكاتب الأحوال المدنية التي تقدم خدمات خاصة للرجال فقط، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

أما المكاتب التي تقدم خدماتها للسيدات فقط فتستمر حتى السابعة مساء.

رقم خدمة عملاء الحالة المدنية

أطلقت دائرة الأحوال المدنية رقمًا موحدًا لخدمة العملاء والرد على جميع استفساراتهم والرد على أي اقتراحات أو شكاوى يقدمها المتعامل.

لذلك في حال وجود أي شكوى أو اقتراح يمكنك الاتصال بالرقم الموحد 920022133 كما يمكنك الرد من خلال الرسائل النصية على الرقم التالي. 77799.

انتهت مقالتنا التي قدمنها للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وكان عنوان هذا الموضوع أوقات دوام الأحوال المدنية ولقد ذكرنا فيه أوقات الدوام الرسمي للأحوال المدنية في المملكة السعودية وذلك لكثرة السؤال عن الدوام من جهة المواطنين في السعودية.