أوقات عرض فيلم الرجل الرمادي ، لقد غنتشر خلال الأيام الاخيرة ظهور عدد من الافلام الشيقة والتي عرفت بالشهرة ما بين الأفلام العربية والاجنبية ، وصولاً الى التعرف على الفيلم الذي يتعلق بالرجل الرمادي ، و يعد التوقيت الخاص بعرض فيلم Gray Man من الأفلام المعروضة والمشهورة على الشاشات العربية والأجنبية لهذا العام ، حيث عمل في الفيلم عدد من الفنانين المشهورين في السينما الأمريكية، لذلك حظي الفيلم باهتمام واسع من الجمهور الأجنبي والعربي ، تابعوا معنا .

فيلم غراي مان ويكيبيديا

فيلم The Grey Man من الأفلام الأجنبية التي حققت نجاحًا كبيرًا قبل عرضه في دور السينما العربية والأجنبية. أبرز المعلومات عن الفيلم كالتالي

اسم الفيلم بالعربية The Grey Man.

اسم الفيلم باللغة الإنجليزية The Gray Man.

نوع الفيلم أكشن، تشويق، تشويق.

إخراج أنتوني روسو، جو روسو.

بقلم جو روسو، جو شرابنيل، كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي، آنا ووترهاوس.

بطولة رايان جوسلينج، كريس إيفانز، آنا دي أرماس.

المنتج جو روث.

تاريخ الإصدار 15 يوليو 2022 م.

مدة العرض 122 دقيقة.

البلد المقدم الولايات المتحدة الأمريكية.

اللغة الإنجليزية.

ترجمة مترجم إلى اللغة العربية.

قصة فيلم الرجل الرمادي

فيلم Gray Man هو أحد الأفلام الأجنبية التي تحتوي على حركة وإثارة وتشويق، وتدور قصة الفيلم حول رجل لا يعرف هويته الحقيقية يعمل كوكيل في وكالة المخابرات المركزية، حيث يكشف هذا العميل عن غير قصد. أسرار وكالة الظلام، وتبدأ هذه المنطقة في وضع مكافأة للاعتقال، لذلك يواصل هذا الرجل الهروب من هذه القوى الغامضة في محاولة جادة لإنقاذ بناته اللائي لا يعرفن وجوده.

تاريخ الافراج عن فيلم الرجل الرمادي

عرض الموقع الأمريكي فيلم Gray Man لأول مرة في 22 يوليو 2022 م عبر منصة Netflix، وذلك خلال ساعات الصباح الباكر حتى الثالثة عصرا، ومن المقرر أن تعرض السينما الأمريكية هذا الفيلم في أدوارها الخاصة. في وقت لاحق، ولم يتم عرض مدة الفيلم. تجاوزت 122 دقيقة، وبتكلفة تزيد عن 100 مليون دولار.

أوقات عرض الرجل الرمادي

نشرت دور السينما السعودية والمصرية أوقات عرض فيلم The Gray Man، حيث عرض الفيلم لأول مرة بالترجمة صباح الأحد 24 يوليو 2022 م، الساعة 1000 صباحًا بتوقيت مصر، والساعة 1115 صباحًا في المملكة العربية السعودية. شبه الجزيرة العربية. ويعرض الفيلم حتى المساء، وعرضه لمدة 5 أيام فقط، وينتهي العرض يوم الخميس 28 يوليو 2022 م. فيما يلي أسماء ومواعيد عرض فيلم Gray Man في دور السينما السعودية

مواقع عرض الأفلام الأحد الاثنين يوم الثلاثاء الأربعاء يوم الخميس مركز المملكة – الرياض 1045 مساءً، 145 صباحًا 1045 مساءً، 130 صباحًا، 145 صباحًا 1045 مساءً، 1115 صباحًا، 230 مساءً، 515 مساءً، 810 مساءً 130 صباحًا، 145 صباحًا 1045 مساءً، 1115 صباحًا، 230 مساءً، 515 مساءً، 810 مساءً 130 صباحًا، 145 صباحًا لا يوجد أطياف مول – الرياض الساعة 1015 مساءً الساعة 1120 مساءً 1015 مساءً، 345 مساءً، 850 مساءً 1015 مساءً، 345 مساءً، 850 مساءً الرياض المتنزه 1200 ص 1215 صباحًا 1215 صباحًا، 445 مساءً، 1000 مساءً 1215 صباحًا، 445 مساءً، 1000 مساءً القصر مول – الرياض 1100 مساءً، 130 صباحًا 1100 مساءً، 130 صباحًا 1100 م، 100 م، 330 م، 600 م، 830 م 130 ص 1100 م، 100 م، 330 م، 600 م، 830 م 130 ص تاون سكوير – جدة 1045 مساءً، 115 صباحًا 1045 مساءً، 115 صباحًا 1045 مساءً، 545 مساءً، 815 مساءً 115 صباحًا 1045 مساءً، 545 مساءً، 815 مساءً 115 صباحًا الروف مول – الرياض 115 صباحًا، 340 صباحًا 1045 مساءً، 115 صباحًا 1015 صباحًا، 1245 مساءً، 545 مساءً، 815 مساءً، 1045 مساءً، 115 صباحًا 1015 صباحًا، 1245 مساءً، 545 مساءً، 815 مساءً، 1045 مساءً، 115 صباحًا الرياض بارك مول 1000 م، 1230 ص 1000 م، 1230 ص 440 م، 1000 م، 1230 ص 440 م، 1000 م، 1230 ص واجهة الرياض 115 صباحًا، 200 صباحًا 1045 مساءً، 1130 مساءً، 200 صباحًا 415 صباحًا 1045 مساءً، 1130 مساءً، 200 صباحًا 415 صباحًا 1045 مساءً، 1130 مساءً، 200 صباحًا إنها 415 صباحًا سينما فوكس، جاليريا مول – الجبيل 920 مساءً الوقت هو 600 مساءً 115 صباحًا 700 مساءً، 920 مساءً الوقت هو 600 مساءً 115 صباحًا

طاقم فيلم غراي مان

يضم فيلم Gray Man عددًا كبيرًا من الفنانين في أمريكا، وطاقم الفيلم على النحو التالي

الفنان كريس إيفانز.

الفنان ريان جوسلينج.

الممثلة آنا دي أرماس.

الفنان جيمي جون لويس.

الفنان بيلي بوب ثورنتون.

الممثلة ألفريد وودارد.

الممثلة جيسيكا هينويك.

الفنان سكوت هيز.

الفنان ريج جان بيج.

الفنان كالان مولفي.

الفنانة ديوبيا اوبارا.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الاجابة أوقات عرض فيلم الرجل الرمادي ، و قصة فيلم الرجل الرمادي ، و طاقم فيلم غراي مان ، و أوقات عرض الرجل الرمادي ، و تاريخ الافراج عن فيلم الرجل الرمادي .