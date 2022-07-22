أوكرانيا تبحث مع مؤسسات مالية دولية سبل خفض مدفوعات الديون

قال مفوض الحكومة الأوكرانية لإدارة الدين العام، يوري بوتسا، يوم الخميس أن كييف تتحدث إلَّى المؤسسات المالية الدولية الكبرى حول طرق خفض مدفوعات الديون فِيْ المستقبل القريب.

جاءت تعليقات بوتسا بعد يوم واحد، حتى تتمكن من تركيز مواردها المتضائلة على الحرب مع روسيا.

وسرعان ما حظيت خطوة التأجيل بدعم الحكومات الغربية الكبرى والصناديق التي أقرضت كييف.

وقال بوتسا فِيْ مؤتمر نظمه مركز الفكر للاستراتيجيات الاقتصادية ومقره كييف “نتحدث أيضًا مع المؤسسات المالية الدولية”. “الأساليب القانونية يمكن أن تكون مختلفة.”

وأضاف “من السابق لأوانه التحدث عَنّْ الآليات لكننا ناقشنا هذه القضايا مع الدائنين”.

وأشار بوتسا إلَّى أنه فِيْ عام 2022، من المفترض أن تدفع أوكرانيا لصندوق النقد الدولي أكثر مما تحصل عليه.

وذكر أن ترتيب برنامج جديد للصندوق غير ممكن فِيْ ظل الظروف الحالية.

وقال “نحن نتحدث مع صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين حول الحلول الممكنة، ونحتاج إلَّى سيولة من الصندوق لتعويض هذه التدفقات الخارجة”.

تقدر أوكرانيا أن تكاليف الحرب، إلَّى جانب انخفاض عائدات الضرائب، تتسبب فِيْ عجز مالي قدره 5 مليارات دولار شهريًا، أو 2.5 فِيْ المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب.

ويقدر الاقتصاديون أن هذا يرفع العجز السنوي إلَّى 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.5٪ قبل الحرب.