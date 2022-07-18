أوكرانيا تبيع احتياطيات ذهب بـ12.4 مليار دولار منذ بداية الُغُزو

قال نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني، اليوم الأحد، إن البنك باع 12.4 مليار دولار من احتياطي الذهب.

وقالت كاترينا روزكوفا نائبة محافظ البنك المركزي للتلفزيون الحكومي “نبيع هذا الذهب حتى يتمكن مستوردونا من شراء السلع الأساسية للبلاد”.

وأضافت أن الذهب لم يباع لدعم الهريفنيا، بحسب رويترز.

وقالت أوكرانيا إنها تحتاج ما بين 60 و 65 مليار دولار هذا العام لتلبية متطلباتها التمويلية، أي أكثر من المليارات التي تمكن حلفاؤها من التعهد بها حتى الآن.

يشمل المبلغ المطلوب على الفور ما يسمى بمساعدة الاستقرار المالي الكلي لتمويل ميزانية الطوارئ ومشاريع البنية التحتية اللوجستية.

وهذا الرقم، الذي لا يشمل الإنفاق على الدفاع والأمن، هُو جزء من خطة أكبر لإعادة الإعمار على المدى الطويل فِيْ البلاد، والتي تقدر بأكثر من 750 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج واطلعت عليها العربية نت.

تتضمن خطة الإنعاش ثلاث مراحل تمتد خلال العقد المقبل، تبدأ بإعادة بناء البنية التحتية الحيوية هذا العام، وترميم المباني والمساكن وغيرها من الممتلكات التي دمرت فِيْ القتال، وتعزيز الخدمات العامة، وأخيراً استخدام الاستثمار لإنشاء اقتصاد أوكراني حديث.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميال “فور انتهاء الحرب وتحقيق النصر لأوكرانيا، نحتاج إلَّى تنفِيْذ الآلاف من مشاريع إعادة الإعمار”.

كان صندوق النقد الدولي قد قال فِيْ وقت سابق إن أوكرانيا تحتاج إلَّى حوالي 5 مليارات دولار شهريًا لتغطية الخدمات الأساسية والحفاظ على اقتصادها قائمًا.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن فجوة الميزانية الأوكرانية لهذا العام تبلغ حوالي 39 مليار دولار.

من غير الواضح كَيْفَ سيتمكن حلفاء أوكرانيا من تغطية هذا المستوى من الإنفاق، خاصة وأن عليهم التعامل بشكل متزايد مع ارتفاع التضخم فِيْ الداخل والتهديد بقطع روسيا لإمدادات الطاقة.

وقال قادة مجموعة السبع، فِيْ اجتماعهم بألمانيا، إن دولهم تعهدت بتقديم دعم مالي واقتصادي يصل إلَّى 29.5 مليار دولار هذا العام.

اقترح الاتحاد الأوروبي مليار دولار كإغاثة مالية قصيرة الأجل، حيث تواصل ألمانيا دعم حزمة أكبر بقيمة 9 مليارات يورو.

وستأتي أموال الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلَّى خط ائتمان سابق بقيمة 1.2 مليار يورو مُنح إلَّى كييف فِيْ وقت سابق من هذا العام.