اتهمت أوكرانيا روسيا بمحاولة إتلاف محصولها من الحبوب باستهداف الحقول والمخازن فِيْ جنوب البلاد.

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن صادرات الحبوب فِيْ الأيام السبعة الأولى من يوليو / تموز، الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت بنسبة 30٪ على أساس سنوي إلَّى 402 ألف طن.

ارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2022-2022، المنتهِيْ فِيْ 30 يونيو، بنسبة 8.5٪ إلَّى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب لأن موانئ البلاد على البحر الأسود، طريق الشحن الرئيسي، مغلقة إلَّى حد كبير، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص فِيْ أفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات فِيْ يوليو شملت 311 ألف طن ذرة و 71 ألف طن قمح و 17 ألف طن شعير.

وقالت الحكومة فِيْ وقت سابق إن أوكرانيا يمكنها حصاد ما لا يقل عَنّْ 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة برقم قياسي بلغ 86 مليون طن فِيْ عام 2022، بسبب خسارة الأراضي أمام تقدم القوات الروسية وانخفاض المحاصيل.

يعتقد باحثو ناسا أنه بينما تهدد الحرب المحاصيل المتوقعة هذا الصيف، الأمر الذي قد يؤدي إلَّى تفاقم أزمة الغذاء العالمية.