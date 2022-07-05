أوكرانيا تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة للحصول على ضمانات بخصوص …

وقال زيلينسكي فِيْ مؤتمر صحفِيْ يوم الاثنين “المحادثات جارية الآن بالفعل مع تركيا والأمم المتحدة وممثلينا المسؤولين عَنّْ أمن الحبوب التي تغادر موانئنا”.

وتابع “هذا مهم جدا لشخص ما لضمان أمن سفن هذا البلد أو ذاك، باستثناء روسيا التي لا نثق بها. لذلك نحن بحاجة إلَّى الأمن لتلك السفن التي ستأتي إلَّى هنا لتنزيل الطعام”.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل “بشكل مباشر” مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بشأن هذه القضية وأن المنظمة “تلعب دورًا رائدًا وليس كوسيط”.

وأشار زيلينسكي إلَّى أن 22 مليون طن من الحبوب عالقة حاليًا، ومن المتوقع حصاد 60 مليون طن أخرى فِيْ الخريف.

وتتهم أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب فِيْ العالم، روسيا بعرقلة سفنها.